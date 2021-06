Policía de Ecuador dice que no prestó munición letal y pide devolución de gases

Fuente: paginasiete.bo

La comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, Tannya Varela, aseguró que la institución no prestó munición letal a Bolivia, sino agentes químicos como gases lacrimógenos, considerados como “no letales”. La autoridad policial solicitó, además, la devolución del equipamiento, que fue enviado durante la gestión interina de Jeanine Añez.

“Municiones (letales) no, no hacemos (préstamos). Únicamente (prestamos a Bolivia) lo de armamento no letal como son los gases (lacrimógenos). Es importante la cooperación, existe bajo los protocolos que están establecidos (…). Lo que deberían hacer es devolvernos lo que les hemos prestado”, señaló Varela en entrevista con Teleamazonas Ecuador.

En esa línea, la comandante recalcó que sólo se realiza préstamo de equipamiento antimotines para el control de alteraciones al orden público, y que ello forma parte de la cooperación internacional entre las fuerzas del orden regionales.

“Nosotros no utilizamos material letal, utilizamos material contra motín, gases lacrimógenos, que es no letal, para el control de alteraciones del orden público. Y el desconocimiento de quienes hacen esta denuncia es realmente muy amplio en conocer qué maneja la Policía y las Fuerzas Armadas (de Ecuador)”, sostuvo.

Al mismo tiempo, la comandante explicó que la cooperación internacional no consta sólo de intercambio de información y que Ecuador también recurrió a dicho mecanismo durante las protestas de octubre de 2019.

“Hay cooperación internacional, donde no sólo se intercambia información, intercambiamos, si necesitan gases, les mandamos. Nos prestó Perú, nos prestó Colombia también en las jornadas de octubre”, señaló.

El Gobierno boliviano afirmó en las anteriores semanas que Ecuador prestó gases lacrimógenos y munición letal para frenar los conflictos tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Por esa razón, parlamentarios del ala Correísta, en Ecuador, solicitaron que se investigue el hecho, mientras que en Bolivia exigen a Lenin Moreno “disculparse” con el pueblo boliviano.