Fuente: Primera Hora

Las autoridades de Camboya rescataron a un león de un céntrico chalet de Nom Pen, cuyo dueño lo tenía como mascota, a raíz de la alarma social provocada por imágenes del felino publicadas en las redes.

La fiera, que había sido criada en cautividad desde cachorro, tiene unos 18 meses y pesa 70 kilogramos, indicó en Twitter anoche la ong de rescate de animales “Wildlife Alliance”, que participó en el operativo.

Al animal le habían extraído los colmillos “reduciendo enormemente su calidad de vida”, agregó la organización animalista al señalar que el león era alimentado con 6 kilos de carne picada al día.

“Las condiciones en una casa residencial son inapropiadas para un animal salvaje”, sentenció “Wildlife Alliance”.

Un vecino publicó el sábado fotografías y videos del león en el jardín de una enorme villa de la capital camboyana, en un exclusivo barrio rodeado por hoteles de lujo, embajadas, bares y restaurantes.

“Según la ley, la gente no tiene derecho a criar animales salvajes en casa. Los animales salvajes deben estar libres en la naturaleza”, dijo en Twitter el portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Pheaktra Neth.

Se desconoce de momento si las autoridades presentarán cargos formales contra el dueño de la casa donde vivía el león.

El felino fue trasladado al Centro de Rescate de Vida Silvestre de Phnom Tamao, a unos 40 kilómetros de Nom Pen, para recibir la atención necesaria.

BREAKING: Phnom Penh coalition authorities & @WildlifeRescue confiscate a pet lion.

«A male lion will be handed over to the Phnom Tamao Wildlife Conservation and Rescue Center,» said Mr. Koam Seiha, Director of Phnom Penh Prey Chey Administration. pic.twitter.com/87HELlpB2g

— Wildlife Alliance (@WildlifeRescue) June 27, 2021