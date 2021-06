Suboficial de Estado Mayor niega que movimiento de 2019 haya sido ‘motín’

John Kennedy Vásquez, representante de suboficiales, sargentos, cabos y policías en el Estado Mayor de la Policía, negó que el movimiento de 2019 se haya constituido en un “motín” de parte de los efectivos del verde olivo, aunque aclaro que si hubo excesos de parte de sus camaradas, la responsabilidad debe ser personal.

“No lo llamaría yo motín. Está mal utilizado (ese término). Nosotros consideramos que en algunos departamentos han cesado las funciones, no han salido a patrullar, no han salido a dar seguridad a la sociedad y se han quedado en las unidades y eso es lo que ha pasado, por lo cual le digo que no consideró que se puede utilizar el término de motín”, dijo Vásquez en entrevista con ERBOL.

Señaló que si hubo policías que se excedieron en los sucesos de 2019, la responsabilidad es Intuitu Personae y existen instancias a las cuales tendrán que someterse en caso de que hayan incurrido en faltas o delitos.

“Eso no tiene que apañar al conjunto de mis camaradas, ya que le digo las acciones son Intuitu Personae y obviamente ellos estarán seguramente demostrando la participación que hayan tenido en esas movilizaciones en esas fechas”, manifestó.

En noviembre de 2019, efectivos policiales se movilizaron y protestaron en contra del Gobierno entonces de Evo Morales y solicitaron la renuncia del mismo, en medio de una convulsión surgida por la denuncias de fraude electoral.

El Suboficial de Estado Mayor sostuvo que su estamento tiene la posibilidad de hacer observaciones y pronunciamientos, pero en el marco de la normativa y sin entrar en faltas o delitos.

Afirmó que en 2019 había grupos de algunos policías que seguramente han influido sobre el resto sus camaradas, pero no se puede generalizar a todos por esas acciones. “Considero que más a lo contrario, la mayoría de mis camaradas no estuvieron de acuerdo con dejar a la a la población sin seguridad”, agregó.

La Ley de Ascensos

Respecto a la polémica surgida por el proyecto de la Ley de Ascensos de la Policía, el suboficial Vásquez señaló que la norma fue socializada en el eje troncal y que con la misma su estamento tendrá voz y decisión en el Estado Mayor.

En cuanto a la controversia de que el Ministro de Gobierno ingrese al Mando Policial, el Suboficial del Estado Mayor consideró que no se debería hacer mucha polémica al respecto porque en la estructura misma de la entidad dependen del Comandante y el Ministro.

Agregó que como policías de su sector siempre tuvieron el anhelo de tener un grado técnico similar a las Fuerzas Armadas. El proyecto de ley instituye la carrera para suboficiales y sargentos con nivel técnico superior en Ciencias Policiales.