Susana Rivero: ‘He traído mis pruebas de que nunca hubo vacío de poder’

Fuente: erbol.com.bo

La exdiputada Susana Rivero, una de las protagonistas de las reuniones de 2019 respecto a la sucesión constitucional, se presentó este viernes en la Fiscalía de La Paz para prestar su declaración de manera voluntaria y con la intención de comprobar que en ese entonces no hubo vacío de poder.

“He traído mis pruebas de que nunca hubo vacío de poder. Aquí están he firmado como primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados y presidenta en ejercicio el día 11 de noviembre (de 2019). No he renunciado. Muéstrenme una renuncia anterior a la concreción del golpe de Estado. He renunciado el 14 y tengo mis pruebas que las voy a entregar en CD”, dijo Rivero al ingresar al Ministerio Público.

En este proceso se indaga ahora la forma en que Jeanine Añez asumió la presidencia del Estado el 12 de noviembre de 2019.

La exmandataria declaró alegando que había asumido siendo la segunda vicepresidenta del Senado, tras las renuncias de Evo Morales, Álvaro García, la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Salvatierra y el primer vicepresidente Rubén Medinaceli. Sin embargo, desde el MAS se sostiene que las renuncias no habían sido formalizadas y que la sucesión debería tratarse en la Asamblea.

La Constitución señala que la sucesión va del Presidente al Vicepresidente, después al Presidente del Senado y luego al Presidente de Diputados.

Rivero era entonces la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados (el presidente Víctor Borda había renunciado públicamente), pero también fue parte de las conversaciones convocadas por mediadores para negociar el rumbo del país, tras las renuncias de Evo y Álvaro en 2019.

La exdiputada hizo mención a que el artículo 161 de la Constitución Política del Estado establece que el Asamblea debe recibir el juramento presidencial y admitir o negar la renuncia del presidente. En ese marco, cuestionó a los opositores si ellos o Jeanine Añez cumplieron con ese precepto constitucional.

“Eso es lo que el país se debe preguntar. He venido con mis pruebas que voy aportar al proceso. Lo hago como boliviana, como política, porque el país merece políticos que den la cara, que respondan las preguntas y que aporten con las investigaciones. No los que tiran la piedra y esconden la mano”, afirmó.

También Rivero expresó sus críticas a la Iglesia Católica, cuyo informe señala que en las conversaciones tanto Adriana Salvatierra como ella se negaron a asumir la Presidencia, porque consideraban que corría peligro su vida. “Que Dios perdone sus pecados”, manifestó.