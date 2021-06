«Uyuni es un lugar que lleva a otras dimensiones»: Kate al despedirse de Bolivia

Fuente: Página Siete Digital

El elenco de la tercera temporada de «La reina del sur» cerró el rodaje en Bolivia y se trasladó a su siguiente locación. Pero poco antes de dejar el país, la actriz mexicana Kate Del Castillo se tomó unos minutos para reflexionar sobre las grabaciones y el cariño del público nacional.

“He encontrado una Bolivia hermosa como siempre, muy cambiada, muy linda y es como si hubiera estado aquí hace muy poquito tiempo. (Estoy) muy contenta”, expresó la protagonista de la serie, en una entrevista con Unitel.

“Hemos estado en diferentes locaciones y no ha habido más que puro amor, respeto. (…) La gente coopera increíblemente, tienen hasta cartelones con mi nombre, cosas de ‘La reina del sur’, divinos. No puedo más que conmoverme hasta los huesos porque es muy lindo ir a un país y que te reciban de esa manera”, agregó.

También puede leer: Paisajes y comida enamoran al equipo de «La Reina del Sur»

Respecto a la trama de esta tercera parte, Del Castillo no adelantó muchos detalles, pero afirmó que Bolivia es “el personaje principal junto con Teresa Mendoza”, en referencia al papel que interpreta en la serie de Telemundo.

“Tenemos muy poquito tiempo para hacer muchísimas escenas y tenemos que estar muy concentrados, no tenemos tiempo que perder en ningún sentido. Ha sido muy duro, el equipo de Bolivia ha sido divino, ha sido entregado, ha sido increíble trabajar con ellos”, sostuvo.

La actriz mexicana inició su carrera en telenovelas como “Muchachitas” y “Azul”, antes de dar el salto al cine. “American Visa”, del director Juan Carlos Valdivia, fue el proyecto que la trajo a Bolivia más de 15 años atrás y con el que conquistó a gran parte del público nacional.

También puede leer: La «Reina del Sur» se pasea por pasillos y calles de La Paz

“Llevo esa película en mi corazón porque habla de emigrar y habla de cómo tenemos nuestros corazones a veces en distintos lugares. Blanca es un personaje que te dice: ‘Mi corazón está aquí, en Bolivia’. Mucho me encariñé con Blanca”, indicó.

Pero su reciente experiencia en Bolivia no se limitó a la acción frente a las cámaras. Tanto ella como el resto del elenco y equipo expresaron a través de las redes sociales su asombro y admiración por paisajes, comida, música y otros elementos que construyen al país.

“Bolivia tiene tanto que enseñar y no nada más culturalmente. A donde voltees es hermoso, ves una montaña que te quedas viéndola horas enteras y te hace llorar”, rescató la actriz. “El funicular (el teleférico) para mí fue una cosa increíble porque yo no sabía que había y el otro día me subí y me encantó. (…) Y Uyuni es una de las maravillas del mundo, sin duda. Es un lugar especial, un lugar que te lleva a otras dimensiones. Estoy muy feliz de haber estado ahí”.