Yucra reaparece en entrevista y niega veracidad del audio de 2019

Fuente: paginasiete.bo

El dirigente campesino Faustino Yucra, involucrado en el caso audio —que data de 2019 y en el que supuestamente habla con el expresidente Evo Morales para “cercar” las ciudades— reapareció este jueves y negó que sea suya la voz que se escucha en el material con el que se lo acusó de sedición y terrorismo.

“Eso en realidad es falso, es un montaje que han hecho (…). A mí mucho me cuestionaba la derecha”, aseveró Yucra en entrevista con Fides.

Para explicar que él no sostuvo la conversación con Morales, el dirigente Yucra señaló que “actuaron” para imitarlo. Sostuvo que una persona con una voz similar a la de él hizo las declaraciones, en las que supuestamente coordina con el líder MAS un cerco a las ciudades, después de la huida de Evo en medio de acusaciones de fraude electoral.

“Es mi voz, pero no sé de dónde o cómo han actuado, yo sé que hay otra persona que hace similar a mi voz, pero no es mi voz (la de la grabación). Yo también he dicho (en ese momento) ‘¡De dónde he hablado esto! Cuando he analizado, el video es de otro lado (sic)”, señaló.

Yucra fue acusado dentro del “caso audio”, en el que supuestamente habría recibido instrucciones por parte del propio expresidente “para que no entre comida” a las ciudades de La Paz y Cochabamba.

El dirigente fue capturado en Tarabuco, Chuquisaca, en abril de 2020, durante la gestión de gobierno de la expresidenta Jeanine Añez. Hoy preside la asociación de perseguidos políticos a escala nacional, según reporte de Fides.