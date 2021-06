Zoë Kravitz debuta como directora con «Pussy Island», protagonizada por Channing Tatum

Zoë Kravitz dirigirá a Channing Tatum en su próximo debut como directora, Pussy Island. El thriller -escrito por Kravitz y E.T. Feigenbaum- seguirá la historia de Frida, una camarera de Los Ángeles que se introduce en el círculo íntimo del magnate tecnológico Slater King. Cuando es invitada a su isla privada, Frida empieza a notar que hay algo siniestro en el perfecto paraíso playero.

Kravitz comentó el provocativo título de la película en una entrevista con Deadline.

«El título significa muchas cosas. Empecé a escribir esta historia en 2017. Como mujer en general, y como mujer en esta industria, he experimentado un comportamiento bastante salvaje por parte del sexo opuesto. El título era una especie de broma al principio, este lugar donde la gente iría, llevaría a las mujeres, se divertiría y pasaría el rato. La historia evolucionó hacia algo más, pero el título acabó teniendo múltiples significados. Y alude a este tiempo y lugar en el que decimos no estar ya, en términos de política sexual. La gente está evolucionando y cambiando, pero todavía hay un mal sabor de boca en mucha gente por comportamientos pasados. Es un guiño a eso, pero también es juguetona, y una película realmente juguetona en muchos sentidos. Me gusta que el título se dirija a eso y que tenga un fuerte significado por debajo».

Pussy Island supondrá un gran salto en la carrera de Kravitz. Aunque ha conseguido papeles en innumerables producciones de grandes estudios como la serie Fantastic Beasts, Mad Max: Fury Road, Big Little Lies y la próxima The Batman como Catwoman, Kravitz aún no se ha puesto detrás de la cámara de un largometraje. Sin embargo, sí ha producido la serie de 2020, Alta Fidelidad. En lo que llamó «una increíble educación en la narración», Pussy Island le dará finalmente la oportunidad de dar vida a la historia que ha estado escribiendo durante más de cuatro años.

Kravitz también dijo que inmediatamente pensó en llamar a Tatum para interpretar el papel de King. Al no conocerla personalmente, Tatum dijo a Deadline que se sorprendió cuando recibió la llamada de Kravitz de la nada, sorprendido, pero emocionado y fascinado por la historia que Kravitz quería contar y el personaje que ella quería que interpretara.

«Slater es un personaje salvaje, una versión extremadamente comprometida – posiblemente psicótica – pero una versión extrema de mí mismo. Me interesa mucho ver de qué es capaz el ser humano, física, mental, espiritual, energéticamente, todo ello. Quiere saber de qué es capaz la gente, qué quiere y de qué es capaz cuando quiere algo. Y hasta dónde están dispuestos a esforzarse para conseguir lo que quieren. Para mí, eso supera el género, la raza o la religión, el credo. Eso me resulta tremendamente fascinante».

Aún no se sabe cuándo se estrenará Pussy Island. Consulta la sinopsis oficial del debut en la dirección de Kravitz a continuación.

«Frida es una joven e inteligente camarera de Los Ángeles que tiene los ojos puestos en el premio: el filántropo y magnate de la tecnología Slater King (Tatum). Cuando consigue entrar en el círculo íntimo de King y, finalmente, en una reunión íntima en su isla privada, está preparada para el viaje de su vida. A pesar del entorno épico, de la gente guapa, del champán que no cesa de fluir y de las fiestas nocturnas, Frida intuye que en esta isla hay algo más de lo que parece. Algo que no puede determinar. Algo aterrador».