Abogado de general Terceros dice que la carta a Álvarez es «falsificada»

Fuente: Página Siete / La Paz

El abogado del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros, Jorge Santisteban, calificó anoche de documento “falsificado” la supuesta carta de agradecimiento que supuestamente envió su defendido el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez, para agradecerle el envío de “material bélico” a Bolivia.

“El general junto al Alto Mando Militar presentó su renuncia a la entonces presidenta Jeanine Añez el 13 de noviembre a las nueve de la mañana y es imposible que haya mandado esa carta, además no es su competencia. El documento es falso y esto es uso de instrumento falsificado”, dijo anoche Santieteban a Página Siete desde Santa Cruz .

Ayer, el canciller Rogelio Mayta acusó al expresidente Mauricio Macri de enviar “material bélico” en 2019 a Bolivia para “romper el orden constitucional en Bolivia” y apuntó al general Terceros de ser pieza clave para la llegada de esas municiones. Como prueba, el canciller presentó una nota remitida por el general Terceros al entonces embajador argentino el 13 de noviembre.

Renuncia de Terceros

Santisteban recordó que tras la posesión de Añez, al día siguiente, el 13 de noviembre de 2019, el Alto Mando Militar renunció y que pasado el mediodía juró el nuevo Alto Mando Militar. “El general Terceros pasó al servicio pasivo el 13 de noviembre de 2019 y presentaremos ante la Fiscalía la renuncia que presentó ese día”, dijo el jurista.

El abogado indicó además que el supuesto material bélico no lo pidió el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) “porque además ese material no usa la FAB, ese material que podría servirle al Ejército, pero no a la FAB”.

Página Siete llamó anoche el exembajador Álvarez que vive en Buenos Aires, quien luego de que este medio se identificó colgó el teléfono.

Según Mayta, Terceros agradece en la carta a Álvarez por el envío, entre otros, de 40.000 cartuchos AT 12/70.