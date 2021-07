Angélica Barrios: «Sueño con llegar a ser la número uno del ráquetbol mundial»

“Mi sueño es ser la número uno del mundo y lograr la medalla de oro para Bolivia en el próximo Panamericano a realizarse en Santa Cruz”, dijo la raquetbolista Stefani Angélica Barrios Reyes, que hasta la fecha cumple una destacada campaña internacional en torneos profesionales, mundiales, panamericanos, sudamericanos y nacionales.

Fuente: lostiempos.com

Inició en pelota frontón, ¿cómo se dio esa chance?

Mis padres siempre se dedicaron a jugar este deporte que lo llevo en la sangre. Mi madre nos llevaba a mis hermanos y a mí al frontón y yo veía jugar a mi padre y mis tíos y quería jugar también. Tengo videos donde mi abuelo Víctor Barrios también jugó y fue campeón nacional.

¿Cómo se decidió pasar al ráquetbol?

Me gustan ambos deportes y de vez en cuando sigo jugando pelota a frontón si hay algún torneo. Siempre he practicado todo tipo de deportes. Me decidí por pelota a frontón y ráquetbol el año 2011(cuando tenía 11 años) por la adrenalina y porque era una buena oportunidad para representar a mi tierra natal (Santa Cruz) en los torneos nacionales de pelota a frontón (2014 a 2018) y de jugar por mi país en competencias internacionales de ráquetbol (a partir de 2011), para que la gente se entere que una boliviana pueda estar entre las mejores del mundo.

¿Quién fue su primer entrenador?

Mis padres cuando empecé a jugar a mis 14 años, pero principalmente mis hermanos Joaquín y Héctor. Mis tíos que también juegan, me aconsejaban cuando estaba jugando partidos muy difíciles.

Cuando mi madre se dio cuenta que tenía futuro en el ráquetbol, junto con otros padres de familia, contrató al entrenador Allan Chacón, que me dirigió en mis primeras participaciones a nivel nacional e internacional.

Siempre mi madre ha sido mi auspiciadora desde mis inicios hasta la búsqueda del profesionalismo.

Hace un año empecé a entrenar bajo la dirección del estadounidense Jim Wintertom, quien junto con mis hermanos, Joaquín y Héctor, me ayudan en mi preparación para lograr mi máximo nivel.

¿En qué torneos participó?

Sólo desde 2014 hasta 2018, competí en varios torneos nacionales, interprovinciales y locales de pelota a frontón, ocupando siempre el primer puesto, desde la categoría Sub-13 hasta la Sub-18. Ahora juego eventualmente en algunos campeonatos. Soy la número 1 en damas Open.

Me clasifiqué siempre en los primeros lugares en los torneos nacionales, plurinacionales, universitarios y locales. Cumplí una destacada campaña como raquetbolista desde la categoría infanto-juvenil hasta mayores, y actualmente soy la número 1 a nivel nacional y local en la categoría mayores.

¿Cuánto tiempo entrena?

Entreno siempre en el club Polanco, dos horas juego ráquetbol y dos horas realizó físico.

¿En qué torneos tiene previsto participar este año?

Tengo planeado jugar el US Open y obviamente buscar la clasificación al Panamericano a realizarse en Santa Cruz y al Mundial de Mayores en Guatemala, además de asistir a otros torneos de la Liga Profesional, porque necesito mantener mi ranking.

¿Cuál es su objetivo principal como raquetbolista?

Siempre he soñado con estar entre las 10 mejores del mundo y ya lo cumplí, logré estar entre las cinco y ahora ocupó el octavo lugar en la Ladies Profesionnal Racquetball Tour LPRT. Ahora sueño con ser la número uno y sé que lo puedo lograr y mientras eso pasa, si Dios quiere y si mi carrera universitaria me lo permite, quisiera lograr una medalla de oro para Bolivia en los próximos Juegos Panamericanos, ya que conseguí en Lima 2019 una medalla de bronce.

¿Quién es su compañera en dobles?

Jenny Daza

¿Qué reconocimientos tiene?

Victoria Alada Dorada 2020 es un premio que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz a los mejores deportistas de cada año. Los Premios Tigo Sport 2020 me eligieron en el puesto seis entre las deportistas más destacadas a nivel internacional; Premio Joven Deporte 2020, además de muchas medallas de oro, plata y bronce en ambos deportes.