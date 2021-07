Bajan del avión a modelo fitness por usar ropa ‘indecorosa’

Fuente: viveUSA

Una fisicoculturista y modelo fitness originaria de Turquía se le impidió abordar un vuelo en Texas, Estados Unidos, por utilizar ropa que la aerolínea American Airlines consideró “ofensiva”.

Deniz Saypinar, de 26 años de edad, estaba lista para subir a un avión en el Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth, que la llevaría a Miami, Florida, el pasado 8 de julio.

La influencer actualmente vive en la ciudad de Los Ángeles, en California, desde donde viajó hacia Texas sin ningún incidente. Sin embargo, en Dalas, los asistentes de vuelo de American Airlines le prohibieron subir al siguiente avión.

Saypinar compartió un video en sus historias de Instagram en donde contó, llorando, a sus seguidores: “ellos literalmente no me dejaron abordar un vuelo porque estaba usando esto y me dijeron que estaba desnuda”.

La modelo fitness utilizaba un crop top de color marrón, al estilo braless y unos shorts de mezclilla con un suéter blanco amarrado a su cadera.

“Sólo dejen a las mujeres ser libres, no estoy desnuda”, concluyó Deniz Saypinar en el video en el que dijo que se había ido a vivir a Estados Unidos para ser libre como mujer “y ellos literalmente no me dejan subir a un avión porque dicen que ofendo a las familias”.

En la historia de Instagram, la influencer agregó: “Me mudé de un país islámico por cómo tratan a la mujer como de segunda o tercera clase y ahora esto me está pasando”.

Por su parte, American Airlines señaló en un comunicado que su personal había informado a la pasajera sobre su política y reprogramó su vuelo para que pudiera llegar a Miami.

“Como se indica en las políticas de transporte, todos los pasajeros deben vestirse de manera adecuada y no se permite llevar ropa ofensiva a bordo de nuestros vuelos”, explicó la aerolínea en un comunicado.

Saypinar es la primera mujer en Turquía en recibir un estatus de la Federación Internacional de Fisicoculturistas y es la primera no ciudadana no estadounidense en ganar la Competencia Nacional de Bikini Fitness de la Unión Americana.

La influencer, con más de un millón de seguidores en Instagram, ha sido entrenadora personal en los últimos siete años.

#DenizSaypinar, a Turkish bodybuilder traveling from #DFW to #Miami prevented from boarding by #AmericanAirlines for clothing violations. Seems they let her board in Los Angeles.

Really people, why not just toss her a blanket.

Terrific publicity Deniz. pic.twitter.com/5kpAg20NAq

— Moore Aerospace (@MooreAerospace) July 11, 2021