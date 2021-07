El embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, atendió en exclusiva a La Razón para explicar los entretelones del hallazgo de la carta de Jorge Terceros, comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en la crisis de 2019, al entonces embajador argentino Normando Álvarez, en la que se revela el envío de “material bélico” a Bolivia durante el mandato de Mauricio Macri, para colaborar al gobierno de Jeanine Áñez.

Indica que el presidente argentino Alberto Fernández reaccionó con indignación ante la noticia y que instruyó de inmediato una investigación, lo que provocó que los ministros de Seguridad y de Defensa se pongan manos a la obra con la solicitud de información y la entrevista con involucrados, como el ex agregado militar en Bolivia. Eso sí, deja en claro que los directamente responsables de lo descubierto son Macri y la exministra de Defensa Patricia Bullrich.

—¿Cómo se descubrió el envío de este “material bélico”?

—A partir de un pedido de la Cancillería boliviana, por una información de trascendidos que tenía el Gobierno boliviano sobre la posibilidad de que habría llegado algún envío de este tipo de Argentina. En la mañana (del jueves) nos pidieron si podíamos reconfirmar, revisar si teníamos información al respecto. Y nos adentramos a buscar, a tener toda la documentación y pudimos dar con la nota que mostró el Canciller (boliviano Rogelio Mayta, en conferencia de prensa).

A partir de ese hecho se supone que este material llegó en el avión que arribó el 12 de noviembre de 2019 con gendarmes, que son una fuerza federal de seguridad, vinieron a resguardar la embajada ese día. Y así, teóricamente Gendarmería trajo esos pertrechos, los gendarmes ingresaron a Bolivia y luego salieron, pero sobre la carga que venía en ese avión se supone que llegaron dos cajones o uno, no se tiene aún certeza, estamos en investigación.

—¿Se tiene datos sobre cuándo y quién hizo la solicitud?

—No, no hay ninguna nota o documentación que muestre que había una solicitud. Lo único que hay es la nota (de Terceros) en el archivo, que a partir de ahora y con todo el escándalo que se generó, obviamente la Cancillería argentina está verificando si había cables, porque en las embajadas se suele enviar sistemas encriptados de información con la Cancillería, y se verá ahora si aparece algo en esos cables. En la embajada de Bolivia no tenemos por ahora ninguna otra información, solo ésta a la que pudimos acceder y entregamos. Y no hay certeza si hubo un pedido. Percibo que todo fue de manera irregular, ilegal, por eso no hay nota, ningún elemento que certifique más allá de esta nota que envió Terceros a la embajada de mi país.

—¿Dónde se encontró este documento?

—En un archivo de la embajada. Lo curioso, una irregularidad más del gobierno de Macri o de lo que fue la gestión de la embajada, es que una nota de este tipo lógicamente debía ser informada a Buenos Aires. Llamativamente no hay cables, no hay información a Buenos Aires, y la nota quedó como si fuera una nota de una escuela primaria pidiendo ayuda para las fiestas de fin de año, como si no tuviera una importancia de tipo institucional. Este documento estaba entre las notas ingresadas, mezclada con notas sin mucho sentido ni valor político, lamentablemente.

—Cómo se enteró de este tema el presidente Alberto Fernández y cuál fue su reacción?

—Se enteró a través mío. Informé al canciller (Felipe Solá), él le informó al Presidente y luego me llamó. Con el Presidente tuvimos una charla en la que tuvo una ampliación del caso. Su reacción fue de indignación, de mucha bronca, e inmediatamente nos planteó que, rápidamente, nos pongamos al servicio de Bolivia, que le demos al Gobierno toda la información que encontremos. Le comenté que había que averiguar si no había otros cargamentos de ese tipo, más allá de la nota de Terceros, y casi al momento instruyó a la ministra de Seguridad (Sabina Frederic) que inicie una investigación. Ella instruyó que en 72 horas le entreguen toda la información. O sea, en 72 horas o tal vez antes vamos a tener más claridad.

—Se habló de una denuncia internacional…

—Creo que más de Bolivia que de Argentina, porque el hecho ocurrió acá y el afectado es Bolivia, que fue invadida en su jurisdicción por el gobierno de Macri, según el derecho internacional. Supongo que el Gobierno y la Cancillería tendrán que ver qué hacen al respecto. Lo que sí vamos a hacer nosotros es poner a su servicio toda la documentación que se vaya encontrando desde ahora. Y hay más, el ministro de Defensa (Agustín Rossi) convocó al agregado militar de entonces en Bolivia para que informe qué sabe, qué puede aportar, creo que tiene alguna información seguro.

—¿Llama la atención el traslado de pertrechos de la Gendarmería en un avión militar?

—No, porque el avión era de la Fuerza Aérea de Argentina y venían 14 gendarmes para brindar seguridad a la embajada y la residencia. La aeronave había sido solicitada, no sé si contratada, porque puede ser eso. Pero por lo menos lo que sabemos es que fue un avión pedido por Gendarmería para traer personal a Bolivia.

—¿Se va a citar al exembajador Normando Álvarez?

—No lo sé, la Cancillería argentina no tiene nada que ver con el embajador Normando Álvarez porque era un embajador político, ahora es funcionario del gobierno de Jujuy, no tiene nada que ver con la Cancillería argentina.

—¿Esto salpicaría más al expresidente Macri y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich?

—Sí, seguramente, son los dos directamente involucrados. Luego habrá niveles de responsabilidad en los comandantes de ese momento, de Gendarmería, de la Fuerza Aérea, y agregados militares y de Gendarmería en Bolivia.

También puede leer: Abogado de general Terceros dice que la carta a Álvarez es «falsificada»