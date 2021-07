Bochorno en la Verde: Reaves puede dejar la selección en Chile

Fuente: lostiempos.com

Una vez más la incertidumbre ronda en la selección nacional de básquetbol de Bolivia y que amenaza con el abandono del jugador Joshua Reaves, ya que su mamá, Lizet Bravo, que viajó con la delegación deportiva, no pudo ingresar a territorio chileno al no estar inscrita en la lista enviada por la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB) a FIBA Américas el pasado 28 de junio.

Actualmente, Lizet Bravo se encuentra en Miami, a la espera de poder retornar a Santiago. En caso de no solucionar este tema, el jugador no actuará con Bolivia en la segunda fase del preclasificatorio al Mundial FIBA Filipinas-Japón-Indonesia 2023.

«Estamos en Chile, en el momento de la revisión de los papeles. Todo bien con Joshua, pero en mi caso no porque no estoy en la lista. Mi nombre no está en la lista oficial de la Federación (Boliviana de Básquetbol). Saúl (Villarroel) e Igor Ramírez de la federación me dijeron que Chile les dijo que no querían que esté en el mismo hotel con el equipo. Entonces les pregunté si habían otros planes, no me dieron respuesta; me mostraron la carta donde está mi nombre, pero esto se hizo esta mañana», afirmó Bravo a Overtime con Melo.

La molestia fue evidente en Bravo y su hijo Joshua, quien de inmediato pidió irse a Estados Unidos con su mamá y dejar la selección nacional por este hecho.

Acto seguido, el DT Giovanny Vargas y la mamá de Josh lo convencieron de que se quede. Ella tenía que regresar en un vuelo a Bolivia para solucionar el tema, pero no había ningún vuelo hasta días después.

Su travesía siguió desde Santiago hacia Miami, con una noche de escala en Bogotá y otra en la mencionada ciudad de Estados Unidos. Hoy ella volverá a Chile.

Desde la FBB se informó que Chile observó el ingreso de otras personas fuera de la delegación. Los Tiempos buscó conocer la versión del presidente de la delegación Igor Ramírez, pero indicó que primero la federación debe dar a conocer la versión.

Sobre la delegación, desde Santiago se informó que cada delegación podía incluir hasta 16 personas. Con 12 jugadores, el DT Vargas, el médico Geovanni Cárdenas y la mamá de Reaves sumaban 15. Quedaron fuera el ayudante de campo y el fisioterapeuta.