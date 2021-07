Caso Chavo-Dakar: Lavigne gana acción de libertad en Bolivia luego de ser detenido en Italia

Fuente: paginasiete.bo

El exdirector del Rally Dakar, Etienne Lavigne, ganó ayer una acción de libertad en la justicia boliviana, luego de que la semana anterior fue aprehendido en Italia por el proceso iniciado por el piloto nacional Juan Carlos Chavo Salvatierra, en 2019.

Salvatierra demandó al francés luego de haber sido excluido del Dakar días previos al inicio de la competencia porque su vehículo podría sacar ventaja ante sus rivales.

“Solicitamos que se anule esa solicitud de sello rojo por haber sido indebidamente ordenado por un juez de otra jurisdicción. Se ha logrado ese objetivo porque es totalmente incoherente que se notifique mediante un edicto a una persona que vive en Europa. Eso está totalmente regulado dentro del procedimiento penal y el tribunal ya tomó en cuenta esta situación, concediéndonos la acción (de libertad). No puedo darles más detalles”, declaró Carlos Galdo, abogado de Lavigne, en Santa Cruz.

Mientras que Chavo Salvatierra lamentó la situación. “La verdad que no entiendo al 100% los procedimientos que se dieron. Espero que la justicia boliviana haga lo correcto y que yo pueda tener justica por el gran daño que me hizo esta persona y esta organización en el Dakar 2019, a todo mi equipo, a mucha gente boliviana que sufrió por esto. Porque no es nomás que uno se presenta a una carrera. Uno se prepara con años de anticipación, invierte tiempo y dinero”, dijo el corredor nacional.

El francés Lavigne fue aprehendido el 17 de este mes en Roma, en cumplimiento a alerta roja internacional de la Interpol dentro del proceso penal al que no se presentó.

Lavigne también tenía una denuncia por discriminación.