Caso fraude en Bolivia: Coordinador español admite que su grupo no tiene experiencia en pericias electorales

Juan Manuel Corchado, responsable del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), admitió que el ‘análisis de integridad electoral’ fue el primero que realizaron en ese ámbito.

“Hemos hecho muchas pruebas periciales en el ámbito de muchos proyectos, pero en concreto sobre un proceso electoral es la primera vez que lo hacemos”, afirmó Corchado cuando fue consultado sobre la experiencia en realizar pericias como las realizadas para Bolivia.

El informe de Corchado y sus estudiantes fue la prueba clave con el que el Fiscal General Juan Lanchipa dio por cerrada la investigación del fraude electoral y exoneró de responsabilidades a los denunciados.

También afirmó que el equipo que dirige encontró más irregularidades que las identificadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en la auditoría realizada a las elecciones fallidas de octubre de 2019.

«Creo que hemos identificado más irregularidades de las que aparece en el informe de la OEA. Una vez cometida la infracción, la irregularidad, ¿esto ha provocado una manipulación en los datos que que pueda cambiar el sentido de las elecciones? Ahí le puedo asegurar que no hemos identificado ningún problema, nada que nos haga pensar que esos datos hayan sido voluntariamente manipulados» afirmó en una entrevista con el programa Que no me pierda de la red Uno.

El también docente universitario explicó que sus dos colaboradores también son investigadores contratados por la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España) para el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE.

Explicó que la pericia que realizaron fue netamente técnica y del ámbito informático del proceso electoral de Bolivia, que su trabajo no fue verificar las alteraciones o manipulaciones en las actas de acuerdo a pruebas entregadas por la Fiscalía.

El documento señala que si bien hubo irregularidades en la consistencia informática no se alteraron los resultados de las elecciones, que no hubo manipulación del sistema informático y tampoco se direccionó el cambio de votos para favorecer a un candidato en específico.

Según el Sistema Contrataciones del Estado, (SICOES) reveló que el Estado pagó 216.193 bolivianos por la realización de esa pericia, ese monto fue depositado a una cuenta personal.