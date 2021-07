Caso Reaves pone en zozobra el debut de Bolivia ante Chile

Fuente: lostiempos.com

La selección nacional de básquetbol de Bolivia iniciará hoy (22:15 HB) ante el anfitrión Chile su participación en la segunda fase del Preclasificatorio al Mundial FIBA Filipinas-Japón-Indonesia 2013, con un manto de zozobra e incertidumbre luego de un nuevo episodio en torno al basquetbolista Joshua Reaves.

Y es que desde su arribo a la capital chilena el sábado, la calma volvió a dejar la Verde. La Federación Boliviana de Básquetbol (FBB) presuntamente no inscribió a Lizet Bravo, madre de Joshua Reaves, ante FIBA Américas pese a que viajó con el equipo, hecho que una vez más generó que el basquetbolista amenace con regresar a Estados Unidos.

“Mi nombre no está en la lista oficial de la Federación (Boliviana de Básquetbol). Saúl (Villarroel) e Igor Ramírez de la federación me dijeron que Chile les dijo que no querían que esté en el mismo hotel con el equipo. Entonces, les pregunté si habían otros planes, no me dieron respuesta; me mostraron la carta donde está mi nombre, pero esto se hizo esta mañana”, contó Bravo al programa Overtime con Melo.

Pero este episodio, que una vez más empaña al básquetbol boliviano, despertó susceptibilidad. Reaves fue convencido de no dejar la selección nacional, pero su plazo vence hoy si su madre, que está en Miami, no puede volver y quedarse en Santiago.

“Ella no estaba en las listas de FIBA. Sé que el Comité Olímpico Boliviano, el Viceministerio de Deportes y la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB) están viendo eso. Si no se arregla, entonces lamentablemente Josh se irá”, relató Giovanny Vargas, entrenador de Bolivia.

Si bien Reaves mostró predisposición de quedarse, también persiste ese manto de preocupación y que generó una ola de críticas en las redes sociales hacia ambos lados.

El conflicto no termina ahí. La organización local corre con el alojamiento para 16 personas. A los 12 jugadores se suman el DT Vargas, el médico Geovanni Cárdenas y el presidente de la delegación Igor Ramírez. Con la madre de Joshua eran 16.

Por ese requisito quedaron fuera el ayudante de campo Claudio Flores y el fisioterapeuta César Mansilla.

Duelo de alto voltaje ante la Roja

Bolivia cerró prácticas ayer en el Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO) de Santiago, donde esta noche (22:15 HB) enfrentará a Chile, en un duelo de alto voltaje.

El equipo que estuvo trabajando para arrancar el lance lo conformaron: Ronald Arze, Armando Choque, Cristhian Camargo, Joshua Reaves y Luis Mercado.

Al frente está la selección que en el CEO pretende reforzar su condición de favorito. En el preliminar (19:00 HB) jugarán Paraguay y Nicaragua.

Luego de este lance, Bolivia medirá fuerzas mañana (19:00 HB) ante Nicaragua, mientras que cierran la jornada Chile vs. Paraguay (22:15 HB).

El jueves, Bolivia cierra ante Paraguay (19:00 HB) y Chile vs. Nicaragua (22:15 HB) finalizan esta ventana del preclasificatorio.

Los dos primeros jugarán la División A de FIBA Américas.