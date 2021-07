Diagnóstico del cáncer con examen de sangre: ¿es realista?

Fuente: DW

A través de un examen de sangre se podrían detectar 50 tipos diferentes de cáncer. Los estudios para su desarrollo fueron financiados por la empresa GRAIL, Inc. de California, Estados Unidos . La firma asegura que dicho análisis no solo detecta si una persona tiene cáncer sino dónde está localizado en el cuerpo.

Los resultados del estudio fueron publicados por la revista Annals of Oncology a finales de junio. Científicos de todo el mundo han investigado la optimización de estos métodos y ya existen varios enfoques alentadores. «Pero a pesar de los primeros resultados prometedores, es necesario seguir investigando antes de disponer de una prueba fiable de detección del cáncer para su uso generalizado en la población», advierte Susanne Weg-Remers, del Servicio de Información sobre el Cáncer del DKFZ, el Centro Alemán de Investigación del Cáncer de Heidelberg.

Weg-Remers sigue siendo escéptica tras el anuncio con bombos y platillos del examen de detección del cáncer. «Para que a través de un análisis de sangre se logre la detección precoz del cáncer, es necesario realizar otros estudios clínicos con un número muy elevado de personas. Solo entonces podremos estar seguros de que quienes utilizan esta prueba se benefician realmente de ella, es decir, que el cáncer se detecta de forma fiable, precisa y tan temprano que hay buenas posibilidades de curación. Cualquier riesgo potencial de la prueba debe mantenerse dentro de los límites», asegura.

Reconocimiento de cáncer de matriz a través de resonancia magnética

Análisis con ayuda de inteligencia artificial

Son necesarios varios requisitos previos para que un análisis de sangre pueda detectar el cáncer. Las células cancerosas, partes de su ADN o biomarcadores típicos del cáncer deben circular por el torrente sanguíneo. Solo entonces el análisis de sangre puede detectar el tumor. «El análisis de sangre presentado en California examina la información genética liberada en la sangre por las posibles células tumorales. Los patrones de metilación están obviamente alterados cuando hay un tumor específico en el organismo», explica Weg-Remers. Estos patrones de metilación son diferentes en las células degeneradas, es decir, en las cancerosas.

Se supone que el nuevo análisis de sangre estadounidense es capaz de determinar más de un millón de sitios de un ADN, un algoritmo evalúa los resultados y asigna los patrones a diferentes tipos de cáncer y tejidos. En el último estudio parcial de California, los investigadores examinaron a 2.823 personas que ya habían sido diagnosticadas de cáncer y a 1.254 personas sanas. Cuanto más avanzado estaba el cáncer, más a menudo había un resultado.»Para caracterizar las pruebas adecuadas para la detección precoz, la sensibilidad es fundamental. Es decir, hay que ver con qué frecuencia la prueba detecta correctamente un tumor, y también hay que determinar la especificidad, es decir, la frecuencia con la que la prueba detecta correctamente que no hay ningún tumor. Estos son dos parámetros importantes para una prueba que se quiere utilizar para la detección temprana», explica Weg-Remers. Especialmente en las primeras fases de la enfermedad, los tumores suelen pasar inadvertidos porque a menudo todavía no hay síntomas.

Pero hay otros escollos: en algunas personas, las pruebas indican un tumor aunque no exista. Por lo tanto, el resultado es un falso positivo. Pero también hay resultados falsos negativos cuando un cáncer existente no es detectado por la prueba. El paciente se siente seguro, pero esta seguridad no solo es engañosa, sino que puede llegar a ser mortal si el cáncer no se trata.

Los análisis de sangre: el miedo como negocio

En Alemania, actualmente no existe ningún análisis de sangre para la detección precoz del cáncer cuyo beneficio haya sido evaluado positivamente y que, en consecuencia, sea sufragado por los seguros de enfermedad. El mismo PSA para la detección precoz del cáncer de próstata sigue siendo controvertido.

No siempre hay razones puramente médicas para impulsar la investigación, advierte Weg-Remers, y agrega: «Hay empresas que han desarrollado el miedo al cáncer con análisis de sangre como modelo de negocio, por así decirlo. Ofrecen estas pruebas en régimen de autopago. Entonces, el paciente se somete a dicha prueba, obtiene un resultado poco llamativo y se descuida con una engañosa sensación de seguridad, o bien se asusta mucho y se somete a más exámenes porque la prueba ha encontrado supuestamente un tumor».

(jov/er)