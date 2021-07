El Sedes La Paz reprograma la segunda dosis para los que se infectaron

Luis Escobar / La Paz

Las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm y luego se contagiaron la covid podrán retrasar la aplicación de la segunda dosis y reprogramar una nueva cita. En el caso de Pfizer, los beneficiarios no podrán hacerlo porque se agotaron este tipo de vacunas, según un reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz.

“Las personas que enfermaron tienen que volver a esperar a dar negativo y después pueden retomar para su segunda dosis. Vimos que en algunos casos (o puntos de vacunación) no les quieren aplicar las dosis. Por esa razón vienen (al Sedes) para recibir un visto bueno y puedan acceder a la segunda dosis”, dijo a Página Siete la responsable del Programa Ampliado de Inmunización, (PAI), Peggy Ibáñez.

Esta reprogramación sólo se aplicará a las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm porque este tipo de inoculantes se pueden almacenar entre dos a ocho grados.

“Estamos reprogramando la segunda dosis y estamos vacunando, no importa si pasan unos días más. Si se enferma, la literatura nos dice que debemos esperar 28 días. Se realizaron también otras investigaciones en las que detallan que mientras más tiempo pase para su segunda dosis es mejor porque su nivel de inmunidad se va incrementando”, explicó la responsable del PAI.

Según Ibáñez, “no hay problema si pasan 28, 29 o 30 días”. “Son vacunados previa presentación de la justificación de haber enfermado. Reciben las dosis las personas que se recuperaron de la Covid porque al haber contraído la enfermedad su organismo está creando anticuerpos. Con la vacuna tendrá un apoyo”, explicó la profesional.

No sucederá lo mismo para aquellos que recibieron la primera dosis de la Pfizer. La principal razón es porque esta vacuna se debe conservar a 70 grados bajo cero para su almacenamiento. Una vez descongelada a temperaturas que oscilan entre los dos y ocho grados, debe ser aplicada en un lapso de cinco días. Luego de este tiempo, el inoculante pierde su efectividad y es desechado.

“La vacuna Pfizer no se puede guardar y hay bastante gente que se quedó sin su segunda dosis porque ya no tenemos más y no las podemos guardar después de ser descongeladas”, dijo Ibáñez.

Las vacunas que fueron descongeladas se aplicaron a otras personas para no perder las dosis. La responsable del PAI de La Paz espera una instrucción de parte del Ministerio de Salud para comenzar con la aplicación de un nuevo esquema con ambas dosis a quienes por el contagio de la covid no lograron recibir su segunda dosis.

Hace pocos días comenzó la aplicación de la segunda dosis de las vacunas AstraZeneca y, según el Sedes, la aplicación se cumple de forma regular y todavía no reportaron casos de personas que no pudieron acceder al segundo inoculante de este laboratorio.

Para esta dosis, además, los puntos de inmunización deben esperan a 10 personas que deben recibir el segundo componente para abrir un frasco y así no perder ni una sola dosis.

Vacunación masiva suma más apoyo

El Colegio Médico de Bolivia convocó a la población para que acuda a la vacunación masiva del domingo 11 de julio. Ese día se habilitarán varios puntos de inmunización en la urbe para beneficiar a 20.000 personas.

“Hay que volver a tener la confianza de la población y explicarle que necesitamos que adquiera cualquier tipo de vacunas”, dijo el presidente del Colegio Médico, Luis Larrea.

La Alcaldía paceña confirmó para el domingo 11 de julio la vacunación masiva en cumplimiento a una de las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM).

La secretaria de Salud, Cecilia Vargas, anticipó que la meta en la jornada de vacunación es llegar a 20.000 personas. Para este fin se coordina con las universidades paceñas.

“Se están haciendo las coordinaciones correspondientes con el Sedes y las universidades para que nos puedan colaborar en esta actividad, ya que la vacunación todavía no ha cubierto a todos los ciudadanos”, aseguró la funcionaria.