El Tigre goleador, sin sus refuerzos y con Cardozo

Fuente: paginasiete.bo

Sin sus refuerzos paraguayos, The Strongest intentará incrementar su racha goleadora en casa. Recibirá el domingo a Guabirá (15:00), en el estadio Hernando Siles, por la fecha nueve del torneo único. Por lo observado ayer, Rudy Cardozo aparece en el onceno titular. Ramiro Vaca fue expulsado en el duelo ante Real Potosí, el sábado anterior.

La dirigencia atigrada aún no pudo habilitar a sus paraguayos Aldo Quiñónez y Ronaldo Martínez para el juego ante los montereños. Ambos futbolistas fueron presentados ante la hinchada el 14 de junio.

El Tigre intentará incrementar su buena racha de efectividad en Miraflores, donde acumuló tres goleadas en lo que va del certamen: venció 5-2 a Oriente (14 de marzo), apabulló por 4-1 a Palmaflor (25 de abril) y venció por 3-0 a Royal Pari (8 de mayo).

El lance The Strongest-Guabirá tendrá público. La dirigencia alista un sistema de control digitalizado, que será una prueba para el superclásico ante Bolívar, el domingo 25. Se informó que se pondrán a la venta 15.000 boletos, con la siguiente escala de precios: 30 bolivianos para la curva sur, 40 preferencia y 50 bolivianos la butaca. La curva norte y la recta de general no serán habilitadas debido a los trabajos que se realizan en el lugar.

Éste es el onceno que el DT Gustavo Florentín ensayó ayer en el Siles: Daniel Vaca; Gonzalo Castillo, Jesús Sagredo, Fernando Marteli; Saúl Torres, José Sagredo; Jaime Arrascaita, Richet Gómez, Rudy Cardozo; Jair Reinoso y Jeyson Chura.

¿Por qué no juega Mateos?

“Estoy bien físicamente. El partido pasado no estuve en la plantilla que viajó a Potosí. Son decisiones que toma el técnico (Florentín). Él decide quién juega y quién no. Sólo me queda esperar. Físicamente estoy bien y no tengo ninguna lesión”, aclaró David Mateos.