En 2019, Kaliman descartó «golpe» y dijo que las FFAA garantizaron la democracia

Fuente: paginasiete.bo

El excomandante de la Fuerzas Armadas (FFAA) Williams Kaliman descartó en diciembre del 2019 que se hubiera dado un “golpe de Estado” en contra del expresidente Evo Morales. Agregó que la institución castrense fue fundamental para garantizar la democracia y evitar enfrentamientos entre bolivianos.

“¿Cómo puede ser un golpe de Estado? Nosotros solo hacemos una declaración, yo no saqué soldados, no fui y le apunté con tanques (a Morales), yo no fui a Palacio, ningún militar salió a las calles (…), yo no me he quedado de presidente”, dijo en una entrevista con radio Fides.

El exjefe de las FFAA dijo que sugirió a Morales a renunciar, el 10 de noviembre del 2019, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Fuerzas Armadas. Además para evitar una mayor escalada en los conflictos sociales.

Exautoridades del Movimiento al Socialismo (MAS) y representantes de la sigla aprovecharon esas declaraciones para argumentar una supuesta ruptura del orden constitucional.

El excomandante explicó entonces que tras la dimisión del exmandatario se dio un vacío de poder y ante un inminente enfrentamiento entre bolivianos, los militares salieron a las calles para evitarlo. Añadió que la institución castrense jugó un papel importante para preservar la democracia en el país.

“Hemos sido parte de mantener la democracia y principalmente la unión de los bolivianos, y evitar muertes. (…) iban a haber mas muertes, iban a haber mas enfrentamientos, había un vacío jurídico en ese momento, había un vacío de poder”, indicó.