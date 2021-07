En Potosí seguirán las clases a distancia hasta que haya condiciones para presenciales

El director distrital recordó que expresaron su pedido al alcalde Jhonny Llally para que se priorice los recursos económicos para resolver estos factores vitales para el retorno a clases.

Fuente: El Potosí

Ante la falta de condiciones para el retorno a las aulas, por el momento, el director distrital de Educación, René Muruchi ratificó la vigencia de la educación a distancia. Afirmó que se debe fortalecer los mecanismos para continuar con las actividades educativas en el municipio, para evitar contagios por la emergencia del coronavirus.

“En el caso del municipio de Potosí, hemos señalado que, mientras no se resuelva los factores esenciales de infraestructura, baños sanitarios, lavamanos, agua potable permanente, insumos de bioseguridad, no es posible retornar a labores educativas presenciales o semipresenciales, porque son sustanciales para combatir a la pandemia. No olvidemos que estamos saliendo de la tercera ola, pero, a punto, en un mes, de ingresar a una cuarta ola”, dijo.

Recordó que expresaron su pedido al alcalde Jhonny Llally para que se priorice los recursos económicos para resolver estos factores vitales para el retorno a clases.

“De darse solución a estos factores, en la totalidad de las unidades educativas, recién sacaremos los instructivos en base a los informes epidemiológicos para retornar a la modalidad presencial o semipresencial, en tanto se ratifica la educación a distancia”, precisó.

Además dijo que es necesario que la conexión a internet sea atendida. Añadió que si bien la educación a distancia no va a reemplazar a la educación presencial, es necesario tener los insumos para un eventual retorno a clases presenciales.

La semana pasada se realizó un taller de parte del Servicio Departamental de Salud (Sedes) para informar respecto al coronavirus, bioseguridad, vacunas y otros temas de salud. Planifican llegar con esta información a todos los maestros y padres de familia.