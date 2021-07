Eva Copa y su asesor serán convocados por el caso golpe de Estado

La alcaldesa de El Alto Eva Copa Murga y su asesor Omar Aguilar, en cualquier momento serán convocados a declarar por el caso “golpe de Estado” ya que los dos figuran en la lista de ciudadanos que serán interrogados por el Ministerio Público por los conflictos que se desataron en noviembre del año 2019.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“Hay una lista de 32 personas que ustedes ya conocen. Todos ellos serán convocados a declarar”, dijo a los periodistas el secretario general de la Fiscalía del Estado Edwin Quispe.

En la relación nominal que la Fiscalía publicó en su momento, Eva Copa ocupa el puesto 15 y Omar Aguilar está unos dos peldaños más arriba. Por ahora, lo que no se sabe con precisión es cuándo serán citados a prestar sus declaraciones informativas.

“En su momento se los va convocar a todos”, reiteró Edwin Quispe al dejar entender que la Fiscalía General del Estado (FGE) está empeñado a encontrar la punta del ovillo que ocasionó la caída de Evo Morales y la posterior sucesión de Jeanine Añez al poder.

NO TIENEN MIEDO

Hace días atrás la alcaldesa Eva Copa dijo a los periodistas que no teme a ser convocado por las autoridades del Ministerio Público y que más bien está a la espera de recibir la citación.

“Yo no he hecho nada, yo no he matado a nadie”, dijo en su memento la actual Alcaldesa de El Alto quien el año 2019 asumió la presidencia del Senado tras la renuncia de Evo Morales quien se fue del país “sindicado” de ser el protagonista del monumental “fraude electoral”

En cambio, quien ahora es uno de sus principales asesores Omar Aguilar, asegura que tampoco teme ir a la Fiscalía si los peritos le convocan para que diga su verdad.

Pero de lo que Aguilar está seguro es que el año 2019, el MAS perdió en las calles y las consecuencias fueron terribles para Evo Morales quien se vio obligado a abandonar el país porque la correlación de fuerzas ya no estaba a su favor del MAS.

“El MAS siempre le ganó en las calles a todas las movilizaciones de la derecha, por primera vez se perdía en las calles. Se cometen muchos errores políticos, como decir ‘qué es eso de bloquear con pititas’ y eso empieza a fortalecer al movimiento ciudadano”, recordó el exsenador que ahora trabaja en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA)

Los nombres de las 32 personas que serán convocadas a declarar por los peritos asignados al caso, fueron nominados por la expresidenta Jeanine Añez, quien supuestamente involucró a todos ellos cuando prestaba sus declaraciones informativas.

REBELDES

Eva Copa y Omar Aguilar, ya no gozan de la misma confianza al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) ya que los dos se enfrentaron a los masistas cuantas veces se les presentó la oportunidad.

Basta recordar que el año 2019 el senador Aguilar se enfrentó sin contemplación a Franklin Gutiérrez a quien le llamó corrupto. “Eres un masista corrupto, corrupto, por ustedes el MAS está mal”, restregó Aguilar a quien antes era su compañero de partido.

En cambio, Eva Copa se dio el lujo de derrotar al candidato del MAS Zacarias Maquera Chuta quien se trajo a Evo Morales para ganar las elecciones municipales, pero a los dos los derrotó al logar el respaldo popular del 67% mientras que los masistas alteños y su jefe Evo Morales se vieron obligados a resignarse con el 11% de apoyo en las urnas.