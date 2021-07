FBF y Fabol se reunirán para tratar los fallos postergados

Fuente: lostiempos.com

Un total de 70 fallos se encuentran en lista de espera para ser ejecutoriados en contra de los clubes. La inseguridad jurídica que existe en el fútbol nacional será tratada hoy en una mesa de trabajo en la que tomarán parte una comisión de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y otra de Fabol.

La reunión que se cumplirá en esta jornada servirá para intentar solucionar los pedidos de los jugadores y viabilizar de esa forma el reinicio del Torneo Único, anunciado para el viernes 9 de julio.

Fabol reclama que el Tribunal de Disciplina comience a ejecutar los más de 70 casos que tienen sentencia; sin embargo, está en entredicho la vigencia o no del Tribunal de Apelaciones, al que los afectados podrían acudir antes de que se resuelva la quita de puntos por su incumplimiento.

Fabol rechaza de pleno el Tribunal de Apelaciones ya que considera que nunca fue posesionado. Por su parte el titular del ente punitivo, Marcos Goytia, ratificó que todos los miembros de su tribunal se encuentran en vigencia hasta un nuevo congreso.

“No sabemos si en la mesa de trabajo existirá gente de Conmebol y FIFA, es algo que lo maneja la FBF”, dijo David Paniagua, secretario general de Fabol.

Para el abogado, si existe voluntad, el tema se puede resolver hoy, ya que de lo que se trata es de no dejar en indefensión a los futbolistas.

La preocupación de Paniagua va más allá, ya que clubes como Blooming, más otras entidades, tiene deudas inmanejables.

“Lo que tiene que hacer la FBF es trabajar con sus clubes, porque hay muchas entidades que tienen deudas con sus jugadores y no va a depender ni siquiera de nosotros si se juega o no, porque sus jugadores no quieren entrenar mientras no se les pague”, agregó.