Gobierno analiza tres planes para completar la inmunización de las personas que recibieron la vacuna rusa

Ante la escasez de segundas dosis de Sputnik V en el país y la fecha incierta de su llegada, el Gobierno boliviano analiza tres planes para completar la inmunización a las personas que recibieron esta vacuna rusa. Fue el vocero presidencial, Jorge Richter, que en una entrevista con el programa ¡Qué Semana! de EL DEBER radio, develó las tres vías que están siendo tratadas por un comité científico.

El primer plan que se maneja es la posibilidad que quienes recibieron una primera dosis de Sputnik se queden con esa sola aplicación, pues según el Fondo de Inversión Ruso y el laboratorio Gamaleya (que produce y distribuye la vacuna) la primera dosis tiene una efectividad de hasta 80%. “Que se queden con la primera dosis, porque esta es la que genera una gran cantidad de anticuerpos”, detalló el vocero.

Richter indicó que la segunda vía es poco probable que se aplique, pero confesó que está siendo analisada. Esta consiste en completar la inmunización de los beneficiarios de la Sputnik V con una vacuna de otra marca.

“Que (la dosis rusa) se pueda combinar con otras vacunas. Sobre esto no hay estudios clínicos aprobados, entonces el Gobierno no lo hará mientras esto no exista y no se pueda comprobar”, mencionó.