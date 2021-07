Indígena: No seremos colonia del Chapare, sabemos que la coca excedentaria va al narcotráfico

El presidente de los cívicos de San Miguel de Velasco informó que el INRA pretende instalar 72 asentamientos y con los desmontes podrían afectar el ecosistema del lugar.

Imagen de apoyo de San Miguel de Velasco, Santa Cruz.

Fuente: ANF

La Paz, 16 de julio (ANF). – Lázaro Tacoó, indígena de la nación chiquitana y presidente de la Coordinadora por la Defensa del Territorio, pidió este viernes al presidente Luis Arce y al Movimiento al Socialismo (MAS) respetar su territorio y frenar los asentamientos, advirtió que a la Chiquitanía llegan más personas del Chapare, Cochabamba, y no siempre con buenas intenciones como el cuidado del medio ambiente.

“No queremos ser una colonia del Chapare porque nosotros hemos vivido siempre en libertad, con nuestra forma de ser, para nosotros (los asentamientos) son atentatorios. El Gobierno del MAS quiere hacer de la Chiquitanía otro Chapare, donde intentan sembrar la coca, pues sabemos que la hoja (de coca) excedentaria del Chapare va directamente al narcotráfico y eso nos preocupa”, declaró Tacoó a la ANF.

Dijo que en el Chapare no existe respeto a la autoridad, no hay seguridad ciudadana y que existe una dictadura sindical porque aquel que grita o eleva la voz directamente le callan. “Nosotros no queremos eso, nosotros no queremos ser una colonia del Chapare”, sostuvo.

