Justicia será parte denunciante por el infanticidio de Darling

El viceministro de Justicia y Transparencia Institucional, César Siles, anunció este domingo que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) se constituirá en parte denunciante y patrocinante legal de la familia de la niña Darling Chávez, víctima de un presunto infanticidio.

“Estamos consternados por el hecho de infanticidio que sucedió en días pasados, que se inició con una denuncia de rapto y posteriormente hechas las investigaciones, se determinó las posibles circunstancias de la muerte de la menor de edad, Darling”, indicó.

Tras casi una semana de búsqueda y rastrillaje, la Policía Boliviana encontró el viernes el cadáver de la niña de cuatro años, a orillas del río próximo a la comunidad Hierba Buena Militar del municipio de Mairana.

Una vez denunciado la desaparición de Darling, la Policía activó diversas unidades y estableció protocolos para la búsqueda de la niña que fue encontrada sin vida. Ahora se busca a los culpables del hecho.

“Informar que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional hará el seguimiento y patrocinio, aunando todos los esfuerzos que sean necesarios para dar con los responsables de este hecho”, sostuvo Siles. “El Ministerio de Justicia realizará todos los esfuerzos que estén a su alcalde y la coordinación con las instancias competentes”.

La autoridad confirmó que ya se cuenta con declaraciones de los padres y de testigos, además de mensajes y llamadas telefónicas.

Por su parte, la directora de la Niñez y Personas Adultas Mayores, Ninoska Durán, lamentó el hecho de posible infanticidio y remarcó que se exigirá la máxima sanción contra los culpables. “Vamos a exigir la máxima sanción, no podemos estar frente a escenarios de impunidad, frente a escenarios de agresión que están provocando la muerte de nuestras niñas y niños”.

“Me sumo a la consternación manifestada por el viceministro Siles. Por instrucción del Ministro de Justicia, Iván Lima Magne, hemos estado coordinando con las instancias competentes desde las primeras acciones en la búsqueda de Darling”, señaló.

En esa línea, Durán explicó que desde esta cartera de Estado se tomó contacto con los familiares de la niña para ofrecer el patrocinio legal gratuito y para ser parte del proceso. A su vez, remarcó que “es propiedad del Gobierno nacional y del Ministerio de Justicia, no sólo la lucha contra el infanticidio, sino contra la violencia sexual y toda forma de violencia hacia la niñez. En ese sentido, convocamos a toda la parte investigativa, a la comisión de fiscales, al orden judicial, para que estos hechos no queden en la impunidad, no podemos estar enterrando a las niñas y niños, y también enterrarlos en la administración de la justicia”, exhortó la Directora de la Niñez.