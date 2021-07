Mando de Kaliman fue leal a Evo y rechazó estar en la gestión de Añez

Luis Callisaya / La Paz

Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), y miembros de su alto mando fueron leales al expresidente Evo Morales hasta la conclusión de sus cargos, pues rechazaron el ofrecimiento de estar una nueva gestión en el gobierno transitorio de Jeanine Añez, según declaraciones del almirante Gonzalo Jarjuri, excomandante de la Armada Boliviana.

El 12 de noviembre de 2019, cuando Añez asumió la presidencia, tras la renuncia de Morales, sostuvo una reunión con los jefes militares. Ahí estuvieron Kaliman; el jefe del Estado Mayor, almirante Flavio Gustavo Arce San Martín; el inspector general, general Jorge Elmer Fernández; el comandante del Ejército, general Jorge Pastor Mendieta; el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Jorge Gonzalo Terceros; y el comandante general de la Armada Boliviana, almirante Palmiro Gonzalo Jarjuri; todos ellos posesionados por el gobierno de Morales, en diciembre de 2018.

Eusebio Vera, abogado de Jarjuri y Terceros, explicó que Kaliman, Arce y Fernández eran un año más antiguos que el resto del Alto Mando; por tanto, entre los candidatos al nuevo mando militar estaban los tres comandantes de fuerza, y en este caso particular, le correspondía asumir al general Terceros, de la FAB.

Jarjuri, en su declaración ante la Fiscalía por el caso “golpe”, contó que en esa reunión Añez ofreció al entonces comandante de la FAB asumir el mando de las FFAA.

“Es ahí (en esa reunión), donde le dice la señora Añez, conforme a las declaraciones, ‘le corresponde a usted general Terceros el Comando’ y Terceros le dice, ‘no, nosotros somos leales’”, detalla la declaración del militar, informó el abogado Vera, quien estuvo en la declaración informativa del almirante.

“Ahí interrumpe Kaliman: ‘Señora Presidenta, con todo respeto, ninguno de nosotros va a aceptar una nueva gestión, porque todos nosotros fuimos posesionados por el presidente Evo Morales y como él renunció, todos nosotros renunciamos también por lealtad’”, relató Jarjuri en su declaración informativa.

Según Vera, Añez aceptó esa decisión y al día siguiente posesionó al nuevo Alto Mando Militar del país, liderado por el general Carlos Orellana, como nuevo comandante en Jefe de las FFAA; Pablo Arturo Guerra Camacho, jefe del Estado Mayor; Iván Patricio Inchauste Rioja, comandante del Ejército; Ciro Orlando Álvarez Guzmán, comandante de la Fuerza Aérea Boliviana; y Moisés Orlando Mejía Heredia, comandante de la Armada.

Actualmente, Gonzalo Jarjuri está detenido preventivamente en el penal de Patacamaya por el caso del supuesto “golpe de Estado” y aseguró que es inocente de los delitos que le acusan.

Kaliman y miembros de su alto mando son investigados por terrorismo, sedición y conspiración, debido a la conferencia de prensa del 10 de noviembre de 2019, en la que se dio lectura a un comunicado en el que se sugiere la renuncia a Evo Morales.

Terceros, Jarjuri, Arce y Mendieta, detenidos por ese caso, coincidieron que la realización de la conferencia y el comunicado fue una decisión personal del entonces comandante Kaliman.

Kaliman, “el soldado del proceso de cambio”

El general Williams Kaliman se declaró “soldado del proceso de cambio”, luego de asumir el mando de las FFAA en diciembre de 2018, y aclaró que eso no significaba que fuera militante del MAS, sino que reconocía los “cambios positivos que había tenido el país” bajo el gobierno de Morales.

En diferentes discursos, el excomandante aseguró “las FFAA moriremos anticolonialistas” y veía a Evo Morales como un hombre “con alta visión de futuro” y “un verdadero patriota”.

El abogado Omar Durán dijo que la gestión de Kaliman “es un mando leal a Evo Morales al 99,9%”, porque si no hubieran sido tan leales, no hubieran permitido una reelección en vulneración a la Constitución Política del Estado y hubiesen salido de inmediato a ayudar a la Policía, en noviembre de 2019, para frenar hechos de violencia por grupos afines al exmandatario.

La propia Jeanine Añez en su declaración ante la Fiscalía el 11 de noviembre de 2019, antes de asumir la Presidencia y de la reunión con el Alto Mando saliente, reveló que fue tratada mal por Kaliman, cuando le pidió que ayude a la Policía porque estaba siendo rebasada. “Cuando usted sea presidenta va a poder darme órdenes”, le dijo Kaliman, según la declaración.

Para Durán, la lealtad del mando militar fue hasta el final, sospecha que Kaliman sigue siendo leal al MAS. Sólo eso explica que no se conozca de la activación de mecanismos de búsqueda internacional para dar con su paradero y porque no conviene al partido de Gobierno actual conocer la versión del exjefe de las FFAA sobre el supuesto “golpe de Estado”.

Kaliman y Cocarico

En la declaración que hizo el pasado jueves ante un fiscal, Jarjuri, excomandante de la Armada, afirmó que el 11 de noviembre de 2019 contactó a través de su teléfono celular al exministro César Cocarico con el entonces comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman.

Según el militar, la llamada se hizo de emergencia, para que Kaliman y Cocarico “negocien” y se frene a los grupos del MAS que amenazaban con incendiar la ciudad de La Paz, si no se autorizaba el aterrizaje en el país y posterior despegue del avión en el que Evo Morales iba a salir hacia México, tras su renuncia a la Presidencia.

El abogado Jorge Santistevan dijo que las declaraciones de sus defendidos, el almirante Jarjuri y el general Jorge Terceros, coinciden al mencionar la participación de Cocarico en los conflictos de 2019, como el responsable de manejar a grupos de personas que estaban movilizadas en la ciudad de El Alto y pretendían ir a incendiar la urbe sede de Gobierno.

“(Ambos) mencionan la participación de Cocarico en la (intención de la) quema, la destrucción, la movilización de campesinos para la ciudad de La Paz, para el enfrentamiento de los ‘pititas’ que estaban bloqueando La Paz”, refirió el abogado a Página Siete.

Al respecto, el exministro Cocarico volvió a referirse a este tema y admitió el contacto que sostuvo con el general Kaliman en aquel momento, pero negó que hubiera un plan para quemar la ciudad de La Paz.

“Evidentemente, el excomandante Williams Kaliman me llamó el lunes por la tarde (11 de noviembre de 2019). No recuerdo la hora, pero no fue para que yo impida la quema de la ciudad de La Paz, tal como lo señalan. Fue para pedirme que interceda ante las organizaciones sociales y que paren la reacción que había generado la actitud de la Policía”, manifestó a Radio Éxito.

Señaló que el entonces comandante de las FFAA le pidió conversar con la dirigencia de los campesinos para detener las movilizaciones, a lo cual le respondió que las manifestaciones no tenían una cabeza, ya que los dirigentes habían desaparecido.

La exautoridad calificó de falsas y desesperadas las declaraciones de los ex jefes militares, con la intención de desviar las investigaciones por el “golpe”.

