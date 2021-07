Mensaje recibido señor presidente

Fuente: miskysupay.blogspot.com

El día de ayer el presidente Arce emitió un mensaje anunciando vacunación masiva a partir del presente mes. Seremos, decía, el primer país del mundo en vacunar anulando los estamentos de edad.

La pregunta es: ¿por qué el presidente Arce toma esta decisión?. La respuesta está en el contenido del discurso, veamos. Cómo es su costumbre, el presidente comienza afirmando una media verdad que encubre la mentira. Acusa al gobierno de la señora Añez de ser la causa, la única causa, de la crisis económica que estamos atravesando. Nos dice que recibió una economía destrozada, con una recesión del 11 por ciento. Esto tuvo impacto en el salario y el desempleo que paso de 4,8 al 8,7 por ciento en un año, la pobreza extrema se incrementó 0.7 por ciento y la pobreza moderada en 1.7 por ciento.

Arce afirma que en una situación de crisis como la que se presentó – evitando definir a la pandemia como la causa de esta crisis – el Estado estuvo ausente. Y ahora, oh! salvador, nos anuncia la recuperación económica, porque envió a sus asambleístas un proyecto de ley para ayudar a la pequeña y mediana empresa. No señor presidente, usted no dice toda la verdad. La economía nacional del año 2014 al 2019, cuando usted era ministro de Economía, ya había ingresado a un proceso de contracción económica. Los ingresos por exportaciones disminuyeron, el gasto fiscal se incrementó junto con la deuda interna y externa, lo que se tradujo en volver al déficit fiscal y al endeudamiento como fuente para equilibrar cuentas.

Usted señor Arce alentó la construcción de un palacio innecesario para su jefazo, le compró aviones, helicópteros, carros blindados, regaló y sigue haciendo, sedes sociales y automóviles del lujo a dirigentes sindicales, facilitó la malversación de dinero en el Fondo Indígena, permitió el desfalco en el Banco de la Unión, incremento la burocracia estatal de 250 a 450 mil empleados, creó empresas públicas que desde su inicio arrojaron perdidas que debe absolver el Estado y todo esto trajo como consecuencia la crisis fiscal, comercial y financiera que estalló el año 2019. Si sumamos a esto la pandemia que obligó al gobierno de Añez a decretar la cuarentena, está claro que la economía estaba envuelta en una crisis muy grave cuyos resultados tenían que ser los que usted nos dio.

Usted no dice nada acerca de la falta del gas para sostener a la industria nacional. Que se entiende está demostrando el fracaso de la nacionalización del gas del que se jactaba. Calla la crisis que tiene, ahora, el Sistema Financiero, por las medidas de mora encubierta que sus asambleístas tuvieron a bien aprobar, no explica porqué el empresariado nacional tiene sus costos incrementados por medidas demagógicas salariales y evita hablar de la pesada ancla tributaria que tiene al sector privado inmovilizado. Estos son los factores que usted debía encarar y resolver, aumentar la deuda de empresarios pequeños no resuelve nada.

En el campo de la salud, es bueno recordarle que usted fue cómplice en la construcción de canchas de fútbol que su jefazo decía reemplazaban a los hospitales y que en esa lógica usted facilitó el desembolso de millones de bolivianos, dejando a la infraestructura hospitalaria sin recursos, al personal médico y para médico con sueldo de hambre. Lo que fue el detonante para que la pandemia mostrará en todo su esplendor el derroche de dinero, del que fue usted señor presidente, cómplice y autor.

Ahora nos anuncia que su función es la de comprar vacunas y nada más. Toda la logística incluidos recursos de las gobernaciones y alcaldías queda bajo la responsabilidad de ellas. Así de esa manera usted golpea los recursos de los gobiernos subnacionales, les obliga a asumir toda la responsabilidad del éxito o fracaso de la vacunación, decidiendo que sea masiva y sin rango de edades, con lo cual usted se zafa de responsabilidades. Esta es la forma que tiene su gobierno de resolver los asuntos que queman las manos. Me imagino que algunas gobernaciones y alcaldías podrán asumir el reto, pero no todas, especialmente la ubicadas en zonas rurales. No le esconda el culo a la jeringa.