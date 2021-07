Popularidad de Copa se desploma en dos meses, según encuesta

Fuente: paginasiete.bo

La aprobación de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, quien ganó los comicios con el 68,7% de los votos, se desplomó en poco más de dos meses de gestión. Según una encuesta de Captura Consulting difundida por Poder y Placer a la desaprobación de la autoridad llega al 43% y la aprobación a solo el 41%.

El presidente de Jallalla y asambleísta departamental, Leopoldo Chui, atribuyó esta caída, en parte, a las malas designaciones de personal efectuadas por Copa, como «nombrar a ‘tictokers’ y músicos como subalcaldes». La bancada de Jallalla en el Concejo alteño se pronunciará hoy.

Según la ficha técnica de Captura Consulting la muestra asciende a 800 personas en el eje central del país, de las cuales 177 fueron consultadas en la urbe alteña. El estudio se lo hizo entre el 14 de junio al 9 de julio. Las preguntas fueron elaboradas en referencia a los temas de interés social, político y económico.

A la consulta: “¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo de la alcaldesa Eva Copa?”, el 41% de los encuestados respondió que la aprueba y el 43% que la desaprueba. Entre tanto, un 16% dijo que no sabe.

Copa fue precandidata a la alcaldía alteña por el Movimiento al Socialismo (MAS), sin embargo la sigla determinó que los represente Zacarías Maquera. Copa decidió entonces postular por la agrupación Jallalla, con el respaldo del “Gran Cuartel General”, que es una entidad que integra a micro y medianos empresarios, organizaciones sociales, juntas vecinales.

También puede leer: Copa también dice que Salvatierra le pidió su renuncia en 2019

La disidente ganó los comicios regionales con una amplia votación (68,7%). No obstante según la encuesta esta aprobación que tenía disminuyó al 41%, en algo más de dos meses de gestión.

Página Siete se comunicó con el concejal de Jallalla, Francisco Quispe, quien evitó hablar del tema. Adelantó que hoy se reunió la bancada de legisladores municipales de la sigla y mañana darán una conferencia de prensa sobre el tema.

Entre tanto el presidente de Jallalla y asambleísta departamental, Leopoldo Chui, atribuyó esta caída a que la población evaluó que no se aplica el programa presentado durante la campaña electoral. Además otros factores que perjudican su gestión es el nombramiento de autoridades que no son de El Alto y que no tiene experiencia en la función pública.

“El tema de la señorita Iris Flores como presidenta del Concejo municipal ha sido criticado por la población. El tema de nombrar ciudadanos que no son de El Alto como secretarios, como el señor (Miguel Ángel) Rimba, también le afectó. También nombrar a tictokers y músicos como subalcaldes. El tema de gestión pública está mal, pésimo”, dijo Chui.

La encuesta además muestra que de los alcaldes del eje central, Eva Copa es la única que fue desaprobada. Los burgomaestres de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Iván Arias, Manfred Reyes Villa y Jhonny Fernández, respectivamente, tiene una aprobación del 53%, 73% y 66%, respectivamente.