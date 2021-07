Revisarán las compras de mobiliario para Asamblea Legislativa de Bolivia sin modificar las licitaciones

Los productores de pequeñas y medianas empresas se declararon en emergencia el fin de semana y denunciaron que fueron excluidos de las licitaciones para el mobiliario del nuevo edificio del Poder Legislativo. El MAS los convocó a una reunión ayer por la tarde, se acordó modificar las convocatorias y reencaminar los procesos de contratación.

Sillas, sofás, mesas, accesos, cámaras y un centro de datos constituyen las compras que pretende realizar la Cámara de Diputados para el nuevo edificio. El monto que suma todo el mobiliario alcanza a Bs 15,7 millones y establece un plazo cerrado. El costo de las sillas varía desde los Bs 960 a 5.700. Este hecho alertó a los microempresarios que producen este tipo de mobiliario, y el fin de semana denunciaron que las compras están dirigidas y alertaron con movilizaciones.

El presidente de Conamype, Agustín Mamani, señaló que el presidente de Diputados, Freddy Mamani (MAS) “se dedica a fomentar la importación”, y que por ello el sector cursó notas para ser tomado en cuenta. Adelantó que si no tenían respuesta irían a la protesta. “Todos los productos que solicitan desde sillas, escritorios, son ítems prácticamente importados. Lo que solicitamos es que los Modelos de Documento Base de Contratación (DBC) sean revisados para que nuestros productores puedan ser tomados en cuenta. El sector productivo debe ser incentivado”, dijo.

El dirigente lamentó que cuando se ingresa al edificio del Ministerio de Economía “vemos con tristeza que ventanas, mesas, escritorios y sillas hacen que esa infraestructura sea un monumento a la importación. Los Diputados quieren hacer lo mismo”.

El presidente de la Cámara Baja citó a la reunión con el sector a las 17:00 del lunes. Estuvo en el encuentro durante unos minutos y, posteriormente, se retiró, pero dejó a sus asesores técnicos con los dirigentes de los productores de pequeñas y medianas empresas.

Al salir de la reunión, señaló en exclusiva a este medio que el diálogo con los productores está en proceso. “Estamos explicando todo lo que corresponde. Queremos decirles que el producto nacional es prioritario. Además, garantizaremos el tema de mano de obra de los bolivianos.

Complementó que no será necesario volver a hacer las licitaciones, porque están con los parámetros necesarios. “Les damos la mayor facilidad. Es más, dividimos en varios insumos para que la mayor cantidad de empresas puedan proporcionarnos”.

Sillas

Este mes, la primera licitación fue el 7 de julio y la convocatoria se dirigió a la “adquisición de sillas para las oficinas de la directiva, presidencia, comisiones, comités y vocales del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Cámara de Diputados)” señala el documento.

Son 186 sillas divididas en tres grupos, 24 sillas ejecutivas con un costo unitario de Bs 5.700; luego 48 sillas semiejecutivas a un costo unitario de Bs 4.400; finalmente 114 sillas semiejecutivas, cuyo costo unitario sería de Bs 3.430. El total calculado para las 186 sillas es de Bs 739.020.

A su vez, ese mismo día figura otro pedido similar, “adquisición de sillas para los mini hemiciclos de las comisiones del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Cámara de Diputados)”, señala la convocatoria.

El formulario establece que serán 210 sillas semiejecutivas a un precio de Bs 2.750 y un total de Bs 577.500 como precio referencial.

La penúltima convocatoria fue lanzada el mismo 7 de julio y se trata de la “adquisición de sillas y sofás para las oficinas de la directiva, presidencia, comisiones y conferencias del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Cámara de Diputados)”.

El precio global para esta compra fue fijado en Bs 944.380 dividida en cinco tipos de muebles, 126 sillas para visitantes en los pasillos, a un costo unitario de Bs 2.950; luego 353 sillas para grupos de trabajo, cuyo costo por unidad está calculado en Bs 960; también se proyecta comprar 26 sofás de dos cuerpos, cada uno a un costo de Bs 3.200; otros 26 sofás de tres cuerpos, cada uno a Bs 4.800; finalmente seis sillas para ejecutivos, con un costo unitario de Bs 4.300, lo que hace un total de Bs 944.380.

La última licitación también salió el 7 de julio y pretende la “adquisición de sillas para reuniones para las oficinas de la directiva, presidencia, comisiones y comités del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Cámara de Diputados)”, a un costo global de Bs 945.170.

Se trata de tres tipos de sillas: 246 sillas para ejecutivos con un costo unitario de Bs 2.603; luego 80 sillas para reuniones a Bs 3.400 cada una; finalmente 12 sillas de reuniones para cuatro personas a un precio de Bs 2.736, cada una.

Gabino Suxo, el presidente de los productores alteños, citó como ejemplo las 24 sillas ejecutivas con un costo de Bs 5.700. “Con ese costo puedo asegurarle que habría un sobreprecio. Nuestros productores podrían presentar tranquilamente una silla de alta calidad con un precio que no supere los Bs 4.500, con factura”.

El dirigente consideró que “el monto tan elevado hace pensar que están calculadas con sobreprecio incluido, lo que podría beneficiar a determinadas empresas del exterior y eso esta vez no lo vamos a permitir”, recalcó.

El presidente de Diputados complementó: “No entendemos de dónde sacan que nosotros vamos a comprar productos chinos. Tampoco hay sobreprecio calculado, eso es completamente falso”.

Mamani, sin embargo, puntualizó. “Posiblemente haya algún sobreprecio en la construcción. Yo no tengo nada que ver en eso. Sí puedo hablar del equipamiento, esa es nuestra responsabilidad, la unidad de transparencia está vigilando cada paso que damos, así que quiero dejarle muy claro que yo no aceptaré ningún acto de corrupción, vengo de una familia muy humilde. No vine a enriquecerme sino a trabajar”, acotó.

Se le consultó si es que se realizan auditorías sobre las compras realizadas antes de su gestión. “Bueno eso será posterior”. Este medio preguntó si es que se había detectado alguna anomalía, y replicó: “No tengo conocimiento, la construcción está ahí. Yo no formé parte de lo que se hizo anteriormente. Seguramente cuando se completen las auditorías lo veremos con detalle.

Tras la reunión

El encuentro en el salón Marcelo Quiroga Santa Cruz de la Cámara de Diputados duró al menos dos horas y media. Al salir, otra fue la actitud de los productores.

El dirigente Agustín Mamani explicó que se presentaron las observaciones. “Afortunadamente se llegaron a buenos acuerdos. Este martes comenzamos las mesas de trabajo tocando dos licitaciones que se hubieran bajado del sistema que hay que subsanar”.

Explicó que el oficialismo permitió que en dos licitaciones, la de sillas y la de mesas, se ajusten a la necesidad de los pequeños y medianos empresarios. “Hay la voluntad de poder trabajar. Ellos indicaron que hubo errores y por eso corrigen las DBC”.

Destacó que la disposición para trabajar está abierta. “Nosotros estamos desplegando también nuestro equipo técnico de los rubros afectados, que son metal mecánica y de madera”.

También señaló que se ajustará el tema de los precios, entre los técnicos, destacó el máximo dirigente de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana empresa (Conamype).

Por su parte Suxo, el representante de los alteños, relató que el sector solamente hizo respetar la ley 1257 que señala que las compras estatales deben dar prioridad y oportunidades a los productos nacionales.

“Ingresamos en un cuarto intermedio. Los que ya están colgadas en Sicoes, seguirán nomás. Si es que las licitaciones actuales son declaradas desiertas, participaremos nosotros”, aseveró.

Además, confirmó que sillas y mesas son los rubros que bajaron del Sicoes. “Tiempos de entrega, el requisito de Iso 9001 son principalmente los rubros que impiden la participación de nuestros productores y eso se ajustará”, dijo.