Tokio: Simone Biles fuera del all-around por equipos por un problema médico

Simone Biles, de 24 años de edad, fue vista siendo atendida por personal médico después de realizar su salto al caballo, y ya no salió para las barras asimétricas

La gimnasta Simone Biles no pudo culminar su participación para los Estados Unidos en la prueba del all-around femenil por equipos, siendo sustituida para la prueba de las barras asimétricas por Jordan Chiles, la suplente.

Biles fue vista siendo atendida por personal médico de la delegación norteamericana.

Simone Biles AP Photo

La gimnasta de 24 años de edad sí compitió en el evento de salto de caballo, consiguiendo una calificación de 13.766 antes de salir para ser atendida por una aparente lesión. Su calificación fue la peor entre las integrantes del equipo norteamericano.

«Simone Biles se ha retirado de la competencia final por equipos debido a un problema médico», señaló USA Gymnastics en un comunicado. «Ella será evaluada diariamente para determinar su alta médica para competencias futuras».

Official statement: «Simone Biles has withdrawn from the team final competition due to a medical issue. She will be assessed daily to determine medical clearance for future competitions.»

