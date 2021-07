Valverde: «Evo pretendió llevar al país a una guerra civil con tal de que entre un militar»

Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde.– Las declaraciones del General Terceros generan cada vez mayor certidumbre sobre el relato del supuesto golpe de Estado. Cada vez más evidencias del rol del expresidente, Evo Morales y su Gobierno en el fraude electoral y los conflictos de octubre-noviembre. Se trata e de «infundir miedo»; no hay que «darles gusto».

El Gobierno trata de asustar y meter miedo con las detenciones. No hay que tener miedo. Evo pretendió llevar al país a una guerra civil con tal de que entre un militar y después que haga como lo hizo Vildoso. En el momento que no hubo gobierno, las FF.AA. fueron institucionalistas y dijeron que no iba a haber golpe. Las FF.AA. en toda su vida institucional decidieron no golpear. No les demos gusto de entrar al juego del gobierno, ni violencia ni miedo.