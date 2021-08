1.464.375 personas están habilitadas para retirar aportes de las AFP

Agregó que “cada persona tomará la decisión de solicitar esta devolución; si bien en el corto plazo se ve como una oportunidad para saldar algún tipo de deudas o algún tipo de inversiones, puede constituirse en un problema de miopía inter temporal, en el caso que hoy saque esos recursos, y no se preocupe con lo que puede ocurrir con su jubilación”, consideró Montenegro.

También argumentó que en el proyecto original no se tomó en cuenta a los que tienen aportes por encima de los Bs 100.000, porque si bien en porcentaje es la mínima cantidad que no llega ni al 4% (58.491 personas), pero es un grupo que tiene gran cantidad de aportes y devolverles en un determinado porcentaje no iba a alcanzar los recursos, debido a ello se propuso un monto fijo.

Fuente: Unitel