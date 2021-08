5 frases con las que Segundina Flores criticó al entorno de Evo

Pablo Peralta M.

Segundina Flores, exejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, pronunció al menos cinco frases con las que cuestionó al entorno del expresidente Evo Morales. Las mismas van desde identificar que hay una “rosca” dentro del MAS, hasta sostener que hay personas que rodean a Morales que no le dicen la verdad.

Flores, esta semana, fue designada como embajadora de Bolivia ante Ecuador. El nombramiento, no obstante, irritó a la línea dura del partido azul, que publicó mensajes contra ella en las redes sociales. Uno de aquellos se difundió a través del muro de Facebook de Radio Kawsachun Coca. Esa emisora es de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que es bastión de Evo Morales.

En noviembre de 2020, el nombre de Flores sonaba con fuerza para presidir el Ministerio de Culturas. No obstante, fue víctima de una campaña negativa.

“Dentro del MAS hay gente a la que no caemos, yo siempre he sido clara y eso no les gusta. Siempre he dicho (es) gente intelectual, gente profesional (que) se creen a veces dueños (del partido), nos dicen eso no es así… No diré nombres, pero viene de esa rosca de los que querían llevar al MAS a otro extremo”, sostuvo Flores el 16 de noviembre de 2020.

El 25 de marzo, Página Siete publicó la entrevista que Flores concedió a este rotativo. La otrora dirigente de las Bartolinas habló sobre los errores que se cometieron en la selección de candidatos para las elecciones subnacionales, como el yerro relacionado con Eva Copa, expresidenta del Senado y quien después de ser descartada por el partido azul se postuló con otra agrupación política y triunfó con más del 60%. “La hermana Eva Copa era una persona que tenía que ser electa por el MAS para la ciudad de El Alto”, lamentó.

Pero también, en esa entrevista, Flores indicó que hay personas que rodean al expresidente Morales que no le dicen la verdad y con ello perjudican hasta al denominado proceso de cambio. “Siempre hay (personas que) rodean al hermano Evo que no le dicen la verdad, mienten y mienten y perjudican al Movimiento Al Socialismo, perjudican al proceso de cambio”, manifestó.

En una rueda de prensa, el 26 de marzo, le preguntaron a Flores sobre si las bases del MAS deberían ratificar a Evo Morales, aún a pesar de los cuestionamientos que hay a su entorno. Flores destacó el liderazgo del expresidente, pero observó a quienes lo endiosaron.

“El hermano presidente (Evo Morales) era un líder nato, un líder indígena, un presidente democráticamente electo, ratificado varias veces. Mucha gente ha endiosado (a Morales), esito es un error de los que acompañaban. Decían: ‘si no va a haber el hermano Evo Morales, no va a salir el sol’. Eso es un error de los que acompañan, pero sí para nosotros el hermano Evo es nuestra clase, nuestra familia”, indicó.

El 16 de abril, tras los resultados negativos para el MAS en el balotaje de las subnacionales, Flores indicó que no había sido convocada para la evaluación que se realizaría en esa coyuntura. “No entiendo por qué no llamamos a todos para evaluar. No sé si porque hablo, que estoy criticando, será por eso…”, aseguró entonces.

Dos días antes, el 14 de abril, declaró a Vos TV: “Solamente hay un equipo, solamente hay una, decimos, como rosca, un equipo de cúpula, que han definido, han decidido. Bueno, ahí están los resultados”.

Después de que Morales hablara –el 18 de abril- de realizar una “purga” interna, tras las críticas al denominado “dedazo”, Flores fue una de las dirigentes que se pronunció al respecto. Aunque evitó identificar a personas, expresó que aquellas habían hecho “daño” al MAS.

“Ojalá que haya esa purga de verdad. ¿A quiénes vamos a purgar? Nosotros hemos hablado de que haya purga en el MAS porque, a veces, desde hace muchos años, han venido haciendo daño al MAS. Por respeto no voy a decir los nombres”, sostuvo Flores el 18 de mayo.