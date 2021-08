A 100 días de gestión, piden a Montes acelerar la reactivación en Tarija

El 4 de mayo Oscar Montes juró como Gobernador de Tarija y manifestó su firme compromiso de trabajar para vencer la crisis económica que aqueja a la región y sacar adelante al departamento.

Fuente: https://elpais.bo

Reactivar el aparato productivo para grandes, medianos y pequeños productores con medidas concretas para salir de la crisis económica, es la principal demanda de algunos sectores del departamento que evalúan los primero 100 días de gestión de Oscar Montes Barzón como Gobernador de Tarija. Aunque ven una lenta reactivación económica, también destacan la reestructuración institucional como primer paso para alcanzar el ajuste económico que requiere el Gobierno Departamental en una situación financiera afectada por la pandemia y la caída de ingresos de la renta petrolera.

El 4 de mayo, Montes juró como Ejecutivo Departamental y durante el acto hizo notar que recibía una Gobernación “financieramente en quiebra”, por lo tanto, se comprometió a trabajar para vencer la difícil situación económica por la que atraviesa la institución y sus empresas descentralizadas.

Para Eliana Pacheco, ejecutiva de la Confederación de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), el Gobernador mostró poca predisposición de apoyar la reactivación del sector de la manufactura, pues no se reunió con las Mypes ni se interesó por el plan de trabajo.

“Si bien se ve por las redes sociales que el Gobernador se está dedicando a hacer algunos planes de trabajo, es netamente con sectores grandes como empresarios privados y el sector agropecuario, pero con la Mypes, lamentablemente hasta el día de hoy no se ha podido reunir”.

Como sector productivo, Pacheco señala que las Mypes piden que se genere movimiento económico en el departamento, pues el sector empresarial, al exportar productos de otros países, provoca que el dinero salga del país.

Desde la dirigencia de la Junta Vecinal de Cercado, Edwin Arana destaca que, a pesar de la situación de la pandemia y la crisis económica, en los primeros 100 días de gestión de Montes, no tuvo sobresaltos ni hubo conflictos mayores.

“Ha sabido manejar hábilmente incluso la reestructuración de instituciones como Sedeca, Setar, la suspensión momentánea de la canasta de los adultos mayores. A pesar de la crisis financiera interna, ha logrado avanzar y está en ese trabajo de reestructuración de la Gobernación como aparato institucional, eso es muy loable”.

Aunque el dirigente vecinal observa, como punto negativo, que no está logrando hacer más participativas las decisiones con las organizaciones vivas de la sociedad civil. “Tal vez no de forma conjunta y coordinada, le falta un poco. Y sobre todo reactivar el aparato productivo, no hay medidas concretas en el tema”, afirma.

Desde la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Elvio Díaz, secretario general de la organización, mira como positivo el entendimiento, diálogo y coordinación del Gobernador con el movimiento campesino, lo cual permitirá sacar adelante el sector productivo del agro.

“En anteriores gestiones de la Gobernación, que no era de la línea del Gobierno nacional, no se tenía para nada coordinación con el sector campesino por el simple hecho de ser afines al MAS, ni si quiera nos recibían en el Salón Rojo (…)”.

Aunque también señala como negativo, la falta de coordinación y relación con el Gobierno nacional, situación que perjudica al departamento, ya que al ser la primera autoridad de Tarija tiene obligación de coordinar con el nivel central.

“No hemos visto hasta ahora una reunión con el Ministerio de Economía, de Hidrocarburos, de Medio Ambiente y Aguas, para ver tema riego y represas, con el Ministerio de Obras Públicas para ver el tema carretero, eso veo como negativo en los tres meses. Espero que más adelante se tenga esa relación, más allá de las diferencias ideológicas, políticas, debe haber coordinación para el bien del pueblo”.

“Hay buenas intenciones”

Para el analista económico, Fernando Romero, aunque es prematuro evaluar la gestión, destaca que “hay buenas intenciones” para reestructurar la institución, pero se requieren hechos concretos, como un ajuste presupuestario a fondo y priorizar las inversiones, ante la dependencia de la renta petrolera. Lo negativo es que la reactivación económica no se la ve como tal en el departamento.

Si bien, el Gobernador comenzó su gestión haciendo varios informes de tipo económico y financiero que determinaron que hay entidades, como Setar, que están en quiebra, que hay una deuda flotante que se arrastra desde gestiones pasadas por más de 3 mil millones de bolivianos, Romero hace notar que “se está yendo por las ramas”.

“Hay que profundizar las políticas y creo que es importante que esa reestructuración no sea solo en papeles sino realmente bajar los costos y gastos que tiene la Gobernación. Por ejemplo, dicen que han reducido de 13 a 6 secretarías, pero aún se mantiene el mismo nivel de carga salarial y de gasto (…)”.

“Hecho en Tarija”, la marca que piden crear

Desde la Conamype, son tres puntos fundamentales que debe fortalecer el Gobierno Departamental para reactivar la economía local. El principal es lanzar y apoyar la marca “Hecho en Tarija”, fomentar y socializar los créditos del Fodepet para sectores productivos como gremiales, Mypes y transporte, además de coordinar acciones con el Gobierno para frenar el contrabando.

Para la Fejuve Cercado, lo más importante es reactivar los proyectos y programas de carácter social, que es lo que más hace falta a Tarija, pero sobre todo se debe apuntar a trabajar en las ciudades de mayor concentración poblacional, donde los servicios básicos, la salud y seguridad ciudadana son fundamentales.