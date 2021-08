Almagro insta al Gobierno de Arce a recurrir a instancias de solución de controversias ante reclamo de injerencia

Recordó que el artículo 119 de la Carta de la OEA señala que los estados miembros se comprometen a respetar la naturaleza internacional de los acuerdos firmados y dijo que está dispuesto “a avanzar en este proceso de solución de controversias” para lo cual “podemos usar todos los instrumentos que el derechos internacional nos otorga”.

Fuente: Brújula Digital

“No se puede aceptar jamás la impunidad” Con esa frase cerró su intervención el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de ese organismo internacional después de reafirmar que cumplió de buena fe el análisis de integridad electoral solicitado por el expresidente Evo Morales. Además desafió al gobierno de Luis Arce Catacora a resolver si hay alguna controversia en cuanto al cumplimiento ante instancias internacionales.

«Dicho informe vincula y definitivamente no se puede acusar a la Secretaria General, que no participó ni formó parte de ninguna misión de expertos internacionales, analizó la información, lo redactó y concluyó esa misión. Nosotros hemos cumplido con todos los términos de fondo y hemos actuado a solicitud del gobierno del expresidente Evo Morales» respondió Almagro ante los reclamos de una supuesta injerencia del organismo internacional en asuntos internos.

Recordó que el artículo 119 de la Carta de la OEA señala que los estados miembros se comprometen a respetar la naturaleza internacional de los acuerdos firmados y dijo que está dispuesto “a avanzar en este proceso de solución de controversias” para lo cual “podemos usar todos los instrumentos que el derechos internacional nos otorga”.

Más temprano, los ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores Iván Lima y Rogelio Mayta, respectivamente, denunciaron que Almagro habría interferido en la justicia boliviana con un comunicado emitido el 9 de agosto pasado y en el que ratifica las irregularidades en las elecciones generales de 2019 que fueron anuladas.

Lima explicó que el acuerdo firmado entre el canciller de entonces, Diego Pary, y Almagro no indica que habría un “informe preliminar” como el que se publicó el 10 de noviembre de 2019 mientras el canciller Mayta desconoció el carácter vinculante de ese acuerdo.

El Secretario General dijo que “hay normativa internacional que refiere a la solución de controversias en temas de diferencia en cuanto a la aplicación de un acuerdo, nosotros entendemos que este acuerdo tiene carácter vinculante no se puede entender la frase ‘el resultado del informe será vinculante para las dos partes’ que diga otra cosa, es un principio general del derecho (…) el término vinculante no da lugar a dos interpretaciones”, defendió.

En su intervención también dijo que “no quede que ninguna duda del cumplimiento del acuerdo, con ello de la democracia, no es un capricho de la Secretaria General, es una obligación. No tenemos duda del pleno cumplimiento, no tenemos duda de nuestra razón (…). La Secretaria General cumplió con lo solicitado por Bolivia como cumplió con todo lo que le fue solicitado”.

“La OEA no tiene más facultades que aquella expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones le autoriza intervenir en asuntos de las jurisdicción interna de los estados miembros” aclaró ante las acusaciones de injerencia interna pero también explicó que es su deber “defender las normas interamericanas que regula el sistema del que todos somos parte, es mi obligación al que no puedo ni debo renunciar, todos tenemos la misma obligación, preservar el cumplimiento del derecho internacional”.

Cerró su intervención con un “no a impunidad, no a la corrupción, no a la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, no a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y nosotros trabajaremos tanto sea necesario para asegurar esa justicia”.