Así fue como Yuya descubrió que está esperando a su futuro hijo, Mar

La youtuber confesó que ya celebró la fiesta de revelación de sexo de Mar y habló sobre cómo espera que sea el nacimiento de su bebé el próximo septiembre

Yuya está a unas semanas de dar a luz a su primogénito Mar y pese a que compartió que este último mes de embarazo se alejaría de las redes sociales, publicó un video en el que respondió a las preguntas que más ha recibido desde que dio a conocer que estaba esperando a su futuro hijo.

En su video, Mariand reveló que, como se había especulado, el bebé que espera es de sexo masculino, y su nombre sí será Mar pues, de hecho, ella y su novio no han tenido en mente otro nombre ya que desde el principio les agradó llamarle de esa forma.

Yuya por primera vez se sinceró sobre cómo descubrió que sería mamá, y fue precisamente haciendo un video para su canal de YouTube que se trata de lo que comprende dedicarse a ser influencer. Relató que, grabando como normalmente lo hacía, se dio cuenta de que el vino que suele tomar, no le estaba cayendo muy bien, además de sentir que no se lo podía tomar, algo que le llamó la atención por ser la primera vez.

Yuya sospechó que sería madre mientras grababa un video para su canal de YouTube (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Yo comencé a sospecharlo justo grabando un video que se llama ‘Lo que nunca te cuento de mi trabajo’, y comencé a sospecharlo porque me pareció muy prudente servirme una copita de vino y dije ‘qué bien sabe, qué bueno me está sabiendo, pero como que no me cabe’”, dijo.

Al día siguiente, Mariand notó que las náuseas no se iban y decidió comprar una prueba de embarazo de farmacia, la cual le arrojó un resultado negativo; a pesar de que estaba consciente de que esa prueba era de “dudosa procedencia”, confió en que no estaba embarazada.

Los síntomas aumentaron y se decidió a comprar otra prueba más confiable, una que incluso arrojara cuántas semanas aproximadamente tenía de embarazo. Ahí fue en donde se dio cuenta de que no sólo esperaba un bebé, sino que tenía ya más de tres semanas de embarazo.

Faltan sólo unas cuantas semanas para que Mariand de a luz a Mar (Foto: Instagram/@yuyacst)

“No podía, quedé en shock. Si yo veo las cámaras de mi casa seguramente (veré que) yo me sentaba, yo me paraba, yo lloraba, me atacaba de risa, me agarraba la panza, daba vueltas por toda la casa. Demasiado emocionante, demasiado hermoso, demasiado shockeante también”, expresó la youtuber.

Lo siguiente que pensó fue que unos días atrás había estado tomando vino y estaba tomando medicamento, lo que la preocupó por las repercusiones que esto podría tener en su bebé, así que rápidamente llamó a su médico para saber qué tenía que hacer a partir de ahora.

Yuya tuvo que acudir a que le hicieran un ultrasonido en la tiroides por recomendación de su doctora, pero no dudó en contarle a la persona que la estaba atendiendo que sería mamá, y ella le dijo que podrían intentar ver a lo que sería su bebé con el mismo aparato de ultrasonidos, aunque no fuera el equipo correcto para hacerlo.

Yuya relató que los cambios físicos han sido muy evidentes, pero los ha aceptado con amor porque siempre había querido ser madre (Foto: Instagram/@yuyacst)

“Me tiré, me engeló y me pasó la maquinita (por el abdomen) y me dice ‘ese es tu bebé’, y era una cosa así, chiquita; era un frijolito, era una cosa microscópica, pero yo berreando con mi nueva amiga. Fue demasiado emocionante, así fue como me enteré, esa fue la primera vez que vi a Mar”, relató Yuya.

Después de esas primeras impresiones sobre su futuro bebé, tuvo que enfrentarse a síntomas más fuertes como un cambio hormonal que le provocó acné en la cara, no poder usar perfume por tres meses debido a las náuseas que le provocaba y los cambios físicos de su cuerpo.

La también empresaria confesó que ha planeado dar a luz en un hospital y no sabe si grabará el momento en que Mar nazca, pero no duda en que relatará cómo fue su proceso.