Autoridades del MAS sufrieron el robo de sus celulares y billeteras durante un acto en Warnes

Fuente: El Deber

Durante un multitudinario acto en Warnes (Santa Cruz), autoridades del MAS sufrieron el robo de sus celulares y billeteras. Se denunció que gendarmes retuvieron a algunas mujeres y las obligaron a desvestirse para revisarlas.

El alcalde de ese municipio norteño, Carlos Montaño, confirmó lo sucedido, lamentando los excesos que pudieron haber cometido algunos funcionarios. Contó que incluso el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, sufrió la pérdida de alguno de sus objetos de valor.

“Se perdieron muchos celulares, incluso el mío, creo que se perdieron seis celulares, billeteras también se perdieron, pero esto es así, lamentablemente, cuando hay mucha gente no sabemos quién saca, quién no saca, pero me llamaron, me llegaron mensajes, pidiendo que haga control con los gendarmes, con los guardias. Incluso de Andrónico, de su guardaespaldas igual se ha perdido su billetera y su teléfono”, refirió la autoridad warneña.

El sábado se inauguró un coliseo en esa localidad, con una masiva concentración, hecho que fue aprovechado por los ladrones para sustraer celulares y billeteras, incluso de las autoridades invitadas, según contó el alcalde.