Bascopé: Justicia reconoce mandato de Añez y cae el caso «golpe»

Luis Callisaya / La Paz

Williams Bascopé, abogado constitucionalista, aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público reconocieron la constitucionalidad de la presidencia de Jeanine Añez, ya que remitieron una proposición acusatoria a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pidiendo autorización para que ella sea juzgada en un juicio de responsabilidades por las muertes de Senkata y Sacaba, y con esa acción se cae la hipótesis del supuesto “golpe de Estado”.

Explicó que la hipótesis fiscal del caso “golpe” está sustentado en que Añez cometió sedición, terrorismo y conspiración para llegar a la Presidencia, entonces si ella hizo eso, por qué la llevan a un juicio de responsabilidades como presidenta constitucional, la Fiscalía se contradice, “la hipótesis de su teoría montada de golpe de Estado se cae”.

“No es que es otro caso. La hipótesis de la Fiscalía es de que ella ha conspirado para llegar a la Presidencia, pero por otro lado abren un juicio de responsabilidades porque en el ejercicio de sus funciones ha cometido ciertos delitos, como el tema de lo ocurrido en Senkata y Sacaba”, señaló Bascopé a Página Siete.

Agregó que la proposición acusatoria fiscal enviada al TSJ fue analizada y esa instancia encontró materia justiciable, por eso remiten a la ALP pidiendo autorización para el juicio.

El Legislativo debe contar con dos tercios para autorizar el juicio y si en una primera o segunda votación no logra eso, entonces se rechazará y archivará el caso. Aclaró que la ALP no puede decir si corresponde o no, o si se la debe llevar a juicio ordinario, porque eso implicaría que hagan el papel de jueces y estarían rompiendo la división de poderes en el país.