Gómez aclara que se distancia de Bolívar por una ‘diferencia de criterios’ con la administración

En una conferencia de prensa Dardo Gómez, vicepresidente del club Bolívar, dijo este lunes que se aleja del aparato de toma de decisiones de la institución por tener diferencias con la actual administración que comanda los destinos de la Academia.

Gómez considera que ese desacuerdo no debe ser estorbo para que se consigan los objetivos planteados en el plan centenario rumbo al 2025.

“Tengo una diferencia de criterios con la actual administración local del club, este desacuerdo no debe representar un impedimento para alcanzar los objetivos comunes, por este motivo he decidido hacerme a un lado en la toma de decisiones de la actual gestión”, dijo Gómez, evidentemente afectado por el momento que atraviesa.

Resaltó que ha sido un “dirigente del hincha” comprometido con la entidad y los colores que representa, dijo que el club está por encima de todo.

Antes de retirarse pidió no responder a ninguna pregunta por no estar en la condición emocional adecuada para hacerlo y agradeció la confianza vertida por el presidente Marcelo Claure.

Antecedentes

El jueves pasado el dirigente posteó en redes sociales que se iba, que ama a los bolivaristas y dejando en claro que siempre dejó todo por Bolívar. Esa jornada fue turbulenta, el club comunicó que no renovaría vínculos con el director deportivo Javier Recio, uno de los más cuestionados por la afición.

Marcelo Claure dejó un mensaje a los hinchas: “Es triste dar tanta oportunidad a gente que no la sabe aprovechar y que sus actos me fuerzan a tener que pedirles que den un paso al lado. No tengo la más mínima duda que todo lo prometido en el plan centenario se logrará”.

Dardo Gómez fue uno de los hombres fuertes de la cúpula celeste en los últimos años. Fungió mucho tiempo como gerente general de BAISA SRL (la empresa que gerencia los recursos de Bolívar) y asumió en 2020 la vicepresidencia de la institución con la asunción de Claure.

Era uno de los promotores del plan centenario rumbo a 2025 y fiel defensor del proyecto deportivo que encabezaba Recio en pos de la consecución de éxitos sin precedentes.

Los vientos de cambio se veían venir, debido a la crisis deportiva con resultados no convincentes y eliminación de torneos continentales, el titular celeste habló de cambios a mediano o corto plazo, ponderando que nadie estaba por encima de la entidad.

Ahora falta conocer la postura de Marcelo Claure respecto a la gente que asuma estos cargos y cuáles serán las nuevas determinaciones con perspectivas al futuro.