Carvajal sobre críticas en su contra: «Nada más pedir que me dejen hasta que termine mi vida»

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, que encabeza las movilizaciones en demanda de la libertad de la expresidenta Jeanine Áñez, respondió a las críticas en su contra de otros dirigentes de esta institución y de afines al Movimiento al Socialismo (MAS).

“Mucha gente me hace esa pregunta, pero ya no me queda nada más que respetarles, si ellos piensan o creen así, no podría contestar a eso, los conozco muy bien a todos ellos, son o han sido parte de la Asamblea”, señaló Carvajal en una entrevista con Correo del Sur Radio FM 90.1.