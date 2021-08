Choquehuanca: Reparar una injustica con otra injusticia es señal de no haber logrado cambios estructurales

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, emitió este viernes un discurso en el que convocó a la conciliación, la unidad y a dejar atrás confrontaciones e injusticias, en el marco del acto oficial por el 196 aniversario de Bolivia.

Fuente: lostiempos.com

Con un marcado discurso conciliador, Choquehuanca, a diferencia del presidente Luis Arce, pidió a los bolivianos que superen las confrontaciones e instó al país a buscar un camino hacia el “vivir bien”, una ruta alejada del consumismo y de la destrucción de la “madre tierra”.

“Reparar una injustica con otra injusticia es señal de no haber logrado cambios estructurales profundos”, dijo en su discurso.

Señaló que se debe trabajar para devolver la ética a la política y que la democracia se debe profundizar para garantizar los derechos colectivos e individuales.

“La democracia es ponernos de acuerdo, y si no somos capaces de consensos es que no convencemos o no tenemos razón y es ahí cuando la patria se pone en riesgo, cuando se busca vencer en lugar de convencer”, mencionó.

Aseveró que las tradiciones indígenas no son excluyentes y apuntan a complementar y no dividir a los pueblos.

Dijo que todos tienen el mismo derecho de ser y pensar en libertad. “Que toda solución es solo una alternativa, que escuchar al otro en su diferencia es una virtud”.

Aseveró que la crisis climática y muestra que la madre tierra está afectada por el neoliberalismo y el consumismo, y que se debe hacer una diferencia entre las necesidades de la humanidad y la codicia. “La madre tierra no está dispuesta a satisfacer las necesidades de los codiciosos”, dijo.

Aseveró que el mundo vive un momento histórico que exige desmontar la energía de la lógica foránea que excluye, divide y confronta. “Es tiempo de descolonizar la mente de futuras generaciones”, mencionó.

Dijo que el pensamiento occidental no logra concebir que las contradicciones pueden encontrarse y que se pueden llegar a consensos.