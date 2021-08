Cruz: «Bolivia está ingresando a la cuarta ola; Cochabamba aún está en vilo»

El secretario de Salud de la alcaldía de Cochabamba, Aníbal Cruz, manifestó hoy lunes que el país está ingresando a la cuarta ola de la COVID-19 y que la región aún no llegó allí por el hecho de que «bajó» la incidencia de casos y fallecimientos en la «última semana epidemiológica». Sin embargo, el panorama puede cambiar por la «variante Delta» y debido a que hay «sectores irresponsables de la población que hacen fiestas e incumplen las recomendaciones sanitarias».

«Hemos hecho un análisis el fin de semana respecto a la situación epidemiológica que está viviendo el país, respecto a la pandemia. Hemos visto que la anterior semana hemos tenido a nivel nacional un ascenso de casos positivos: de 593 a 680. Esta meceta tiene una ligera tendencia de comenzar a subir. Esto nos hace pensar en la variante Delta. Mientras que Cochabamba ha tenido un descenso de 115 casos promedio por día a 93 contagios. Por lo tanto, esta semana tendríamos que hacer el análisis para aplicar medidas de contención porque el crecimiento de la cuarta ola (de la COVID-19) estaría ya iniciándose», explicó durante una conferencia de prensa.

Cruz recordó las medidas de restricción, que «toda la población conoce» y nuevamente hizo énfasis en las medidas de bioseguridad a tiempo de señalar «la indisciplina» de algunos sectores de la población y advertir sobre posibles sanciones. «Pese a las constantes inspecciones que realizamos junto a la Intendencia y otras secretarías de la Alcaldía, existen dueños de locales y personas que de forma inescrupolosa no cumplen las recomendaciones, por lo que el municipio tendrá que aplicar medidas coercitivas, sanciones y clausura».

La autoridad acotó que los expertos del mundo en Salud recomiendan que la vacunación debe avanzar para que «la pandemia se convierta en una endemia».

«Hay un tema importante. En otros países de la periferia, la inmunización avanzó: Brasil tiene el 57%; Argentina, 53%; Chile, 80%. Nuestro país se encuentra rezagado, no por mala voluntad del Gobierno o de las autoridades sanitarias, que están brindando la regulación de las vacunas. Sino, más bien, porque la población no acude a los centros de vacunación y ahora, con este último fin de semana, Bolivia recién está llegando al 28%. Por lo tanto, una de las medidas importantes, la vacunación, no se está cumpliendo».

El funcionario señaló que, a pesar de las fiestas realizadas en Quillacollo y Jaihuayco, Cercado tiene 381 casos activos de la enfermedad. «En este momento, el índice de transmisión depende del ciudadano. Cualquier restricción estará sujeta a la responsabilidad de la gente. Lo importante es que la población cumpla. Si vemos que los contagios suben, entonces aplicaremos las restricciones. El departamento tiene 21 municipios con riesgo alto, 19 con riesgo medio y 7, con riesgo moderado. Estamos al filo de la navaja, por lo que necesitamos que la población nos colabore», dijo Cruz.