Del Castillo ante pedidos de libertad para Añez:: «Hay que recordar que pretendía fugarse del país»

Fuente: Página Siete Digital / La Paz

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se manifestó este lunes sobre las peticiones de que la expresidenta Jeanine Añez se defienda en libertad, tras su intento de «autolesión» este sábado. La autoridad recordó que el tema recae en el Poder Judicial, pero que, en su momento, se consideró que la exmandataria pretendía “fugarse del país”.

«No es un tema del órgano Ejecutivo, es un tema del órgano Judicial que tiene que determinar si esta persona se defiende en libertad o se defiende dentro de las celdas policiales», recalcó Del Castillo, en declaraciones recogidas por Red Uno.

«Sin embargo, hay que recordar que esta señora pretendía fugarse del país cuando tenía una orden de aprehensión. Tenía boletos comprados por vía aérea, por vía terrestre, y se encontraba escondida dentro de una cama; por tanto, existían los suficientes riesgos procesales que determinaban que esta señora podría fugarse del país. Esto lo ha analizado la Justicia oportunamente, por tanto, ha determinado que se defienda bajo detención preventiva».

Respecto a las denuncias por parte de parlamentarios de Comunidad Ciudadana de que no los dejan visitar a la exmandataria, pese a que parte de su derecho es «fiscalizar», Del Castillo reiteró que se trata de una determinación por el contexto de pandemia y que es producto de la solicitud del personal de salud.

«La han visitado los médicos correspondientes, la han visitado los familiares correspondientes, la ha visitado la representante de Naciones Unidas (ONU) a la señora Jeanine Añez, se han emitido los informes correspondientes. Sin embargo, por un tema de bioseguridad, no podemos abrir las cárceles para que entren todos los ciudadanos», aseguró la autoridad.

«Estamos en una pandemia, estamos con medidas de protección y aquellas personas llamadas por ley están realizando las visitas correspondientes. Aquellas personas que quieran hacer política con el estado de salud psicológico, mental, de una persona privada de libertad, no lo vamos a tolerar, porque lo único que realizan estas acciones es perturbar la tranquilidad que tienen estas personas. Por eso, hemos permitido que ingresen las personas correspondientes. El personal de salud ha solicitado que no ingresen más personas porque no dejan que la señora Añez tenga tranquilidad dentro de la celda de Miraflores».

Añez cumplió recientemente cinco meses en prisión preventiva, tras su detención en la madrugada del sábado 13 de marzo, en Beni. De acuerdo con la versión de las autoridades del Gobierno, la expresidenta fue hallada escondida en el domicilio de unos familiares, debajo de un somier, y pensaba huir del país. Sin embargo, la exmandataria, sindicada por sedición y terrorismo, negó dicha acusación.

También puede leer:

Hija de Jeanine Añez: «Está dopada y sedada, mi madre no se acuerda lo que pasó» (Video)

CC pide informe sobre la limitación de visitas a Jeanine Añez