Doria Medina: «La pregunta que se hacen todos los bolivianos es si tenemos un Gobierno cruel»

Jesus Alanoca

Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional (UN), afirmó este viernes que todos los bolivianos se preguntan actualmente si “tenemos un Gobierno cruel”, frente a la situación que vive la expresidenta Jeanine Áñez, que atentó contra su vida el pasado fin de semana y presenta un notorio deterioro físico y mental.

“El tema más importante en este momento es la pregunta que se hacen todos los bolivianos, ¿tenemos un Gobierno cruel? El problema no es si es de izquierda o de derecha, el tema es si el Gobierno puede ejercer una tortura, y ese es el tema también en el exterior”, dijo el también empresario al programa ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio.

Aseguró que Bolivia atraviesa una etapa en la que “la justicia es todo menos justicia”, porque se somete a “mandatos arbitrarios” del poder de turno. Instó a que se conozca la carta que escribieron más de 20 exautoridades iberoamericanas, que exigieron que se precautele la vida de la exmandataria.

“Un Gobierno cruel es aquel que tortura, que no respeta los derechos humanos. Todo el país vio las condiciones en las que está Jeanine Áñez, está siendo torturada, no aplicándole electricidad o golpeándola. Hay formas de tortura como las que utilizan en Corea del Norte, donde a un norteamericano lo incomunicaron, no lo atendieron cuando estaba enfermo, hasta que falleció y se estableció que fue víctima de una tortura que no deja rastros en el cuerpo. A la señora Áñez se le está haciendo lo mismo”, apuntó el líder de Unidad Nacional.

La entrevista:

Enfatizó que el propio informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) menciona que las violaciones de derechos humanos no solo ocurrieron durante la administración de Áñez sino que venían desde el Gobierno de Evo Morales, razón por la que considera que él también debe ser procesado.

“Hubo muertos antes del 10 de noviembre en Santa Cruz, en Montero, se detuvo a un argentino que era miembro de las FARC como posible autor de los crímenes, luego, vuelve el MAS al Gobierno, lo sueltan y se va, no puede ser que valgan los muertos de un lado y no los muertos del otro lado”, lamentó Doria Medina.

Respecto a una posible postulación del jefe del MAS, Doria Medina consideró que “la población está viendo lo que hace el actual Gobierno por mandato de Evo Morales, entonces, toda esta teoría que hubo golpe, de torturar a Áñez, es porque quieren lavar su imagen, pero la población ve con claridad lo que ha sido y lo que es Evo Morales, que no puede ni subirse a un avión porque lo rechiflan y le gritan fraude”.

