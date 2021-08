Feminicidio: Jhoselyn fue lanzada a un pozo en Viacha y falleció en su casa por falta de atención médica

Fuente: Unitel

Un caso que inició como una investigación por la muerte de una persona en el municipio de Viacha en La Paz, tuvo un cambio de rumbo luego de que se le realizar la autopsia legal del cuerpo de la víctima quien fue identificada como Jhoselyn.

Tras obtener los resultados del médico forense, la Fiscalía ordenó que se investigue el caso como feminicidio, por lo que se procedió a aprehender a la pareja de la joven que tiene 18 años.

Según la información, la joven fue rescatada por su madre luego de haber sido arrojada a este pozo, quien la llevó a la Posta sanitaria de Viacha, sin embargo, no fue atendida.

La madre y los hermanos de Jhoselyn se dirigieron hasta la ciudad de El Alto en busca de atención, y por no contar con dinero, no pudieron dejarla internada en una clínica, por lo que tuvieron que volver a su domicilio donde finalmente la joven no resistió y perdió la vida en su cama debido a sus lesiones.

Antes del hecho Jhoselyn y su la pareja habría participado de una reunión donde hubo consumo de bebidas alcohólicas, por lo que se presume que tuvieron alguna pelea o discusión, donde además existirían testigos de lo que ocurrió.

La Policía cree que el sujeto, antes de arrojar a la joven a un pozo, abusó de ella sexualmente. La autopsia médico legal a establecido que Jhoselyn falleció debido a un traumatismo encefalocraneal (golpe en la cabeza).

El caso aún está en investigación, por lo que la Fiscalía pedirá una detención preventiva para el joven de 18 años.