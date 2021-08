Gremiales rechazan proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas; anuncian marchas

Fuente: paginasiete.bo

Gremiales rechazan el proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Su representante, el dirigente Francisco Figueroa, informó que de ser aprobada iniciarán movilizaciones. Piden al Presidente que no promulgue la norma porque, según el sector, no fue consultada con la gente.

“Pedirle al Presidente su no promulgación, porque en ninguna de las dos cámaras se ha consultado con la gente (…). Ojalá que (el presidente) lo anule, porque si no va a tener problemas. Si lo anula, no somos locos para estar en las calles”, sostuvo.

Advirtió que su sector “no está dormido” y “saldrá a pelear”. Sin embargo, el diputado del MAS, Omar Yujra, remarcó que el proyecto no incorpora ninguna atribución y que no contempla la persecución, según Erbol.

El representante se refirió al proyecto de Ley 218, denominado Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Destrucción Masiva o No Convencionales.

Hace unos días el representante del sector gremial explicó que le rechazo a la norma está basado en que servirá para investigar fortunras; mientras que los gremiales, al no dar facturas, no podrán justificar la posesión de bienes inmuebles, como edificios o casas, por lo cual están expuestos a la pérdida de ese patrimonio.

La norma fue aprobada a finales de julio de este año en grande y detalle. El proyecto consta de siete artículos y aún no fue promulgada por el presidente Luis Arce.