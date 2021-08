Jeanine Áñez: “Ya no quiero vivir. Pido a mis carceleros que me digan qué estoy tomando”

Jesus Alanoca





La expresidenta Jeanine Áñez difundió este martes un mensaje en sus redes sociales, señalando que “ya no quiere vivir”. Lo hace después de intentar quitarse la vida el fin de semana y a casi seis meses de estar detenida preventivamente en La Paz.

“Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando”, indica el escrito.

Este martes la exmandataria fue trasladada a una clínica privada de La Paz, para que se realice un estudio neurofisiológico, para ver si sus nervios y músculos están funcionando adecuadamente.

Sin embargo, en su publicación, la exjefa de Estado relata el difícil momento que vive al interior de la cárcel de Miraflores, donde es vigilada permanentemente, siente temor y no tiene descanso.

El mensaje: