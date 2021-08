La Paz: Frecuencia de Pumas baja 35% y la Alcaldía la atribuye a deudas

Fuente: paginasiete.bo

Luis Escóbar / La Paz

“Hasta que el tiempo de espera de los buses no vuelva a ser el de antes, ya no utilizaré su servicio”, escribió Marcelo Ruiz, en la propia página Facebook de La Paz Bus. En horas de menor demanda, la gente debe esperar ahora más de 20 minutos el PumaKatari. La Alcaldía reconoció que la frecuencia de los vehículos ediles bajó en un 35% porque ya no se cuenta con el presupuesto necesario para comprar diésel suficiente.

La falta de recursos también afectó la provisión de internet a los Pumas. Esto derivó en la caída de la aplicación “La Paz Bus”, que permitía a los usuarios saber desde su teléfono inteligente dónde se encuentra el vehículo. Los operadores tampoco conocen el sitio donde se encuentran los buses y ya no pueden orientar a los usuarios que llaman a la línea.

“El servicio debe mejorar. No sé por qué ahora se espera más de 20 minutos”, reclamó Isabel Rueda. Otro usuario advirtió que antes se debía esperar entre cinco a 10 minutos, pero ahora es de más de media hora. “La aplicación móvil LaPazBus ya no funciona con eficiencia, ya no ofrece información confiable e inmediata”, dijo.

El secretario ejecutivo de la Alcaldía, Julio Linares, confirmó que existen estas demoras en la frecuencia de los buses. “Tuvimos que reducir la frecuencia hasta en un 35% obligados porque (…) no se presupuestó el diésel necesario para completar el año con el mismo tipo de frecuencia. (…) Un problema catastrófico es el flujo financiero, no hay liquidez”, dijo.

Linares explicó que la anterior gestión sólo calculó diésel hasta julio y que al no estar presupuestado este carburante, no se lo puede adquirir. “Si se compra el diésel sin el registro presupuestario, cometeríamos un delito, estaríamos transgrediendo fondos y es algo que no podríamos realizar”, aseguró.

Para solucionar este problema, Linares anunció que se envió al Concejo Municipal el presupuesto reformulado para incrementar fondos a los buses. “Esperamos que la siguiente semana volvamos a las frecuencias que (requieren los ciudadanos)”, explicó.

Según fuentes del Concejo Municipal, el presupuesto reformulado fue derivado ayer a la Comisión de Desarrollo Económico y Financiero. Esta entidad tiene 15 días para su evaluación antes de pasar el documento a discusión del pleno legislativo para su tratamiento.

Uno de los extrabajadores del La Paz Bus explicó que el “riesgo” de ampliar la frecuencia es que la gente deje de usar el servicio municipal. “Dos factores motivan a seleccionar el vehículo de transporte. El primero es el costo y el segundo es el tiempo. Cuando se aumentan demasiado las frecuencias, se desincentiva a tomar el bus municipal y el usuario buscará otra opción”, afirmó el exfuncionario.

Provisión de internet

La falta de recursos también afectó la provisión de internet de los PumaKatari. Esta carencia derivó en tres problemas. El primero fue la caída de la aplicación La Paz Bus que permitía a los usuarios, a través de sus equipos móviles, seleccionar la parada en la que se encuentran y saber el tiempo de espera.

Un segundo problema es que los motorizados dejaron de otorgar señal wifi a los pasajeros y el tercero es que los buses dejaron de transmitir una señal GPS a la central.

“Cuando llamaba a la línea gratuita de los buses me informaban el tiempo que tardaría en llegar el bus; si había una trancadera, marcha o dónde podía abordar el bus. Ahora sólo me responden que ya no tienen este servicio”, dijo otro usuario.

Un exfuncionario del Servicio de Transporte Municipal (Setram) explicó que el hecho de no tener estos elementos puede crear dificultades en la programación y el seguimiento en el centro de control. “Con ello tenían las herramientas para hacer el monitoreo del servicio en línea. Nosotros, los últimos años, estabilizamos la flota, el tiempo por el uso de las herramientas. Eso te diferenciaba del servicio tradicional”, dijo.

Consideró que si no funciona es como “volar a ciegas”. “Si tienes en línea todos los buses, ya se sabe dónde están y se puede llamar al operador para pedirle que se apure o demore”. Otro funcionario explicó que ocho de cada 10 llamadas al servicio eran para preguntar dónde se encontraba el bus y cuánto debía esperar.

Respecto a este punto, Linares afirmó que se acabó el presupuesto en junio para pagar el servicio de internet. “Se acabó el contrato, no hay GPS. Ahora tardará un poco más el nuevo contrato (para el internet) porque la compra de diésel es más rápida, porque hay que ver de quién se va a comprar el servicio”, explicó.

Un exjefe de unidad explicó que en caso de que la calidad baje “la gente valorará menos al bus y se convertirá en un minibús más”.

