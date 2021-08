“No me afecta que me hayan expulsado de Jallalla, me siento libre”, dijo Copa

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, manifestó que no le afecta en nada que la agrupación Jallalla la haya expulsado de sus filas y que ahora se siente más libre y trabajará con las organizaciones sociales.

Fuente: https://urgente.bo

“A mí no me afecta, más bien me favorece porque ahora me siento libre, así que puedo estar con mis organizaciones sociales, trabajar juntamente con ellos”, dijo.

El asambleísta Leopoldo Chui anunció en pasados días que Copa fue expulsada de su organización política por traición.

La alcaldesa afirmó que Chui usurpa cargos en la organización política al expulsarla, dijo que él no es el encargado del frente político.

Aseguró que su «único delito» fue solicitar que se realice un congreso donde ella se pueda presentar al directorio.

«Mi delito ha sido pedir un congreso de Jallalla donde me pueda presentar y conocer al administración porque no he tenido la oportunidad de conocerlo y ese ha sido el delito, que sea más democrático y participativo, porque si bien me he alejado de las filas del MAS por una rosca que ha habido, lo mismo pasa con Jallalla”, sostuvo la edil.

“Pero bueno me apena este tipo de situaciones de decir que 200 asambleístas se van a separar de mí, yo no necesito de 200 asambleístas, los dos que están en el municipio obviamente se van a ir con él porque el primero es su sobrino y el segundo su cuñado, por su puesto la familia tiene que unirse, lo que yo le he negado al señor Chui es que sea un cuoteo familiar el municipio, el municipio es para gente preparada que venga y nos ayude a sacar adelante”, agregó.