Oruro crea Coordinadora de Defensa de la Madre Tierra y Territorio

Con el fin de definir los límites interdepartamentales, principalmente en el sector del Salar de Thunupa, se creó la Coordinadora de Defensa de la Madre Tierra y Territorio del Departamento de Oruro, que trabajará con cinco comisiones que rescatarán y reunirán toda la información técnica, legal e histórica.

“En este problema que tenemos actualmente, no se inició hasta el presente un trámite de delimitación territorial y esa es una gran debilidad que lamentablemente las anteriores autoridades: legisladores, gobernadores, prefectos, etc., no hayan iniciado, porque es importante que sepamos cuales son nuestros límites y en base a eso planificar nuestro desarrollo”, aseveró el gobernador Johnny Vedia.

COMISIONES

Es por ello que se creó la Coordinadora de Defensa de la Madre Tierra y Territorio del Departamento de Oruro, la cual trabajará en cinco comisiones o mesas de trabajo.

La primera es la comisión técnica, se encargará de reunir datos técnicos que permitan identificar geográficamente el espacio de territorio que le corresponde al departamento.

La comisión jurídico-legal, contará con participación de entes legislativos, el Órgano Judicial y Electoral, y todas aquellas entidades que puedan aportar.

“En la comisión histórica antropológica están llamadas todas las instituciones orureñas a poder aportar y ser parte, aquí tenemos a la Universidad Técnica de Oruro, contamos con la carrera de Antropología, la Sociedad de Historiadores y todas aquellas personas que despierten inquietudes de armar la historia de nuestro departamento”, explicó la directora departamental de Límites, Nayra Fernández.

La comisión social se constituye en el cuarto pilar de la Coordinadora, la cual estará constituida por autoridades del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Salinas, Comité Cívico, y otros sectores y organizaciones sociales.

COMUNICACIONAL

Además, habrá una quinta comisión: la comunicacional, la cual se encargará de recabar todo el trabajo de todas las demás comisiones, esto implicará formular estrategias de comunicación interna a nivel departamental y otra con alcance nacional.

PRESENTACIÓN

La presentación de la Coordinadora se hizo la pasada jornada en la mañana en el hall de la Gobernación donde estuvieron representantes de varias instituciones orureñas.